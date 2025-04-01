Изучением генома каспийского тюленя займутся ученые Казахстана и Саудовской Аравии

Центрально-азиатский институт исследований окружающей среды «Caier» и технический исследовательский университет в Саудовской Аравии «Kaust» планируют изучать геном каспийской нерпы (Pusa Caspica), сообщает Lada.kz.
По информации центрально-азиатского института исследований окружающей среды «Caier», соответствующие договоренности были достигнуты 26 марта в Саудовской Аравии в ходе встречи эколога, основателя «Caier» Асель Тасмагамбетовой и профессора из университета «Kaust» Рода Уингома.
Данная инициатива реализуется в рамках проекта «Геномика национальных сокровищ» в государственном университете имени Манаша Козыбаева в Петропавловске.
Каспийский тюлень — национальное достояние Казахстана и единственное морское млекопитающее Каспийского моря. Однако его численность стремительно сокращается, и без убедительных научных данных сложно разработать эффективные меры по его сохранению.
На протяжении нескольких лет университет поддерживал исследования «Caier» по каспийскому тюленю: предоставлял гранты, участвовал в экспедициях, а также совместно с учеными университета «Kaust» разработал датчик мониторинга за окружающей средой.
В их лабораториях также проводятся исследования загрязнения Каспийского моря микропластиком. Цель нового этапа сотрудничества — создание референсного* генома каспийского тюленя.
Для решения этой проблемы необходимо реализовать следующие шаги:
Напомним, на прошлой неделе горожане обнаружили разложившийся труп тюленя на набережной микрорайона «Самал 1» за лаундж-баром «Айдын».
Ранее о ситуации с каспийскими тюленями рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.
*Референсный геном - эталонный геном, цифровая база данных последовательностей нуклеиновых кислот, собранная учеными в качестве репрезентативного примера набора генов в одном идеализированном индивидуальном организме вида.
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