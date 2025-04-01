Изучением генома каспийского тюленя займутся ученые Казахстана и Саудовской Аравии

Центрально-азиатский институт исследований окружающей среды «Caier» и технический исследовательский университет в Саудовской Аравии «Kaust» планируют изучать геном каспийской нерпы (Pusa Caspica), сообщает Lada.kz .

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По информации центрально-азиатского института исследований окружающей среды «Caier», соответствующие договоренности были достигнуты 26 марта в Саудовской Аравии в ходе встречи эколога, основателя «Caier» Асель Тасмагамбетовой и профессора из университета «Kaust» Рода Уингома.

Данная инициатива реализуется в рамках проекта «Геномика национальных сокровищ» в государственном университете имени Манаша Козыбаева в Петропавловске.

Каспийский тюлень — национальное достояние Казахстана и единственное морское млекопитающее Каспийского моря. Однако его численность стремительно сокращается, и без убедительных научных данных сложно разработать эффективные меры по его сохранению.

На протяжении нескольких лет университет поддерживал исследования «Caier» по каспийскому тюленю: предоставлял гранты, участвовал в экспедициях, а также совместно с учеными университета «Kaust» разработал датчик мониторинга за окружающей средой.

В их лабораториях также проводятся исследования загрязнения Каспийского моря микропластиком. Цель нового этапа сотрудничества — создание референсного* генома каспийского тюленя.

Для решения этой проблемы необходимо реализовать следующие шаги:

Оценить генетическое здоровье популяции: уровень разнообразия, признаки инбридинга; Изучить эволюционную историю и структуру популяции; Разработать научное обоснование стратегий сохранения и восстановления численности вида. Без популяционных генетических данных невозможно эффективно планировать меры по сохранению, создавать охраняемые территории или разрабатывать программы восстановления популяции.

Напомним, на прошлой неделе горожане обнаружили разложившийся труп тюленя на набережной микрорайона «Самал 1» за лаундж-баром «Айдын».

Ранее о ситуации с каспийскими тюленями рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

*Референсный геном - эталонный геном, цифровая база данных последовательностей нуклеиновых кислот, собранная учеными в качестве репрезентативного примера набора генов в одном идеализированном индивидуальном организме вида.