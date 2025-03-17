Об улучшении ситуации с каспийскими тюленями заявил специалист из Мангистау

О том, как обстоит ситуация с каспийскими тюленями на текущий момент, рассказал специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области

По словам Андрея Руцкого, в минувшие выходные с вертолета и дрона проводился мониторинг текущей ситуации с каспийскими тюленями у месторождений Каламкас и Каражанбас. Как пояснил специалист, море еще сковано льдом, но в связи со значительным потеплением он уже тает и расходится.

Лежбища тюленей находятся в основном на острове Кулалы.

После вертолетного облета группа инспекторов вышла в море на служебной лодке. В районе западной части острова Кулалы при визуальном осмотре с помощью квадрокоптера специалисты насчитали порядка 350-400 особей. Погибших среди них нет.

Около острова уже наблюдаются рыбацкие байды из числа местных жителей. Выемку сетей проводит пограничная служба, - отметил Андрей Руцкий.

При разговоре с аксакалами и бывалыми рыбаками инспекторы выяснили, что тюлени, лежащие на льду, уже ждут нерестового хода сельди. Млекопитающие будут собираться в районе полуострова Урдек, Баутинской косы, а после мигрируют вплоть до Волги.

Вместе с тем представители управления рыбной инспекции Мангистауской области выразили благодарность нефтяникам с месторождений Каламкас и Каражанбас, неравнодушным жителям, которые помогали собирать и транспортировать заблудившихся в степи эндемиков.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

Тем не менее десятки тюленей обнаруживали в степях Мангистауской области и в марте.

Компетентные органы развернули мероприятия по возвращению особей в естественную среду обитания. Так, порядка 30 тюленей выпустили в море вблизи месторождения Каражанбас. О положении дел докладывали и в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

При этом экоактивист, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова в своем Instagram заявила о бездействии местных властей в вопросе спасения эндемиков.

В связи с природной аномалией специалисты рассказали жителям региона о том, какие действия предпринять при встрече с тюленем.

В дополнение тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения каспийских тюленей. По ее словам, нефтяники бурили лунки и привозили к ним десятки тюленей, которые блуждали по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео.

На прошлой неделе состоялся воздушный облет островов с лежбищами каспийских тюленей. О результатах мероприятия сообщили в Комитете рыбного хозяйства Казахстана.