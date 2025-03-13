18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.03.2025, 14:58

Что показал облет островов с лежбищами каспийских тюленей в Мангистау

Экология 0 1 607 Лиана Рязанцева

Вчера, 12 марта, состоялся воздушный облет островов с лежбищами каспийских тюленей. О результатах мероприятия сообщили в Комитете рыбного хозяйства Казахстана, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
Фото пресс-службы Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

По данным ведомства, 12 марта сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями акимата Мангистауской области, республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk», а также активистами совершили облет островов, на которых расположены лежбища эндемиков.

Облет охватил территорию от аэропорта Актау до мыса Бурыншик, включая Северный Каспий, Тюлений остров, поселок Баутино и урочище Саура.

В ходе экспедиции наблюдалось от 130 до 150 особей тюленей, находившихся на льду или в воде, в естественной среде обитания. На значительном удалении от береговой линии, в степи или вблизи населенных пунктов, тюлени не обнаружены, - сообщили в комитете.

В ведомстве также подчеркнули, что создание резервата для каспийских тюленей является важным шагом в сохранении этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Резерват позволит сохранить места обитания и лежбища каспийских тюленей, что способствует восстановлению их численности, - отметили в Комитете рыбного хозяйства Казахстана.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

Тем не менее десятки тюленей обнаруживали в степях Мангистауской области и в марте.

Компетентные органы развернули мероприятия по возвращению особей в естественную среду обитания. Так, порядка 30 тюленей выпустили в море вблизи месторождения Каражанбас. О положении дел докладывали и в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области. 

При этом экоактивист, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова в своем Instagram заявила о бездействии местных властей в вопросе спасения эндемиков. 

В связи с природной аномалией специалисты рассказали жителям региона о том, какие действия предпринять при встрече с тюленем.

В дополнение тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения каспийских тюленей. По ее словам, нефтяники бурили лунки и привозили к ним десятки тюленей, которые блуждали по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...