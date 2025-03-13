Что показал облет островов с лежбищами каспийских тюленей в Мангистау

Вчера, 12 марта, состоялся воздушный облет островов с лежбищами каспийских тюленей. О результатах мероприятия сообщили в Комитете рыбного хозяйства Казахстана, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

По данным ведомства, 12 марта сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями акимата Мангистауской области, республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk», а также активистами совершили облет островов, на которых расположены лежбища эндемиков.

Облет охватил территорию от аэропорта Актау до мыса Бурыншик, включая Северный Каспий, Тюлений остров, поселок Баутино и урочище Саура.

В ходе экспедиции наблюдалось от 130 до 150 особей тюленей, находившихся на льду или в воде, в естественной среде обитания. На значительном удалении от береговой линии, в степи или вблизи населенных пунктов, тюлени не обнаружены, - сообщили в комитете.

В ведомстве также подчеркнули, что создание резервата для каспийских тюленей является важным шагом в сохранении этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Резерват позволит сохранить места обитания и лежбища каспийских тюленей, что способствует восстановлению их численности, - отметили в Комитете рыбного хозяйства Казахстана.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

Тем не менее десятки тюленей обнаруживали в степях Мангистауской области и в марте.

Компетентные органы развернули мероприятия по возвращению особей в естественную среду обитания. Так, порядка 30 тюленей выпустили в море вблизи месторождения Каражанбас. О положении дел докладывали и в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.

При этом экоактивист, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова в своем Instagram заявила о бездействии местных властей в вопросе спасения эндемиков.

В связи с природной аномалией специалисты рассказали жителям региона о том, какие действия предпринять при встрече с тюленем.

В дополнение тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения каспийских тюленей. По ее словам, нефтяники бурили лунки и привозили к ним десятки тюленей, которые блуждали по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео.