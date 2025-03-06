Детенышей тюленей сняли на фото в Мангистау

Кадры взрослых особей тюленей с детенышами предоставили в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

Комитет рыбного хозяйства МСХ РК поделился фотографиями тюленей, которых вернули в их естественную среду обитания.

На фотографиях запечатлены как взрослые тюлени, так и их детёныши.

Напомним, с конца февраля на месторождениях Каламкас и Каражанбас стали находить тюленей. Экологи и экоактивисты выдвинули версии, почему морские обитатели двинулись в степь. Специалисты призвали акимат создать рабочий алгоритм действий, который позволил бы оперативно реагировать на угрозу жизни краснокнижным обитателям Каспия.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями.

Если встретился тюлень: рекомендации специалистов жителям Мангистау.

Тревел-блогер и писательница Сауле Бурибай в своем Instagram поделилась историей спасения тюленей в Мангистауской области. По ее словам, нефтяники бурят лунки и привозят к ним десятки тюленей, которые блуждают по льдам замерзшего Каспия. Эти трогательные моменты женщина запечатлела на видео.

Экоактивист, руководитель волонтерского клуба «Эко-Лидер» Бахытгуль Жаксылыкова в своем Instagram заявила о бездействии властей Мангистау в вопросе спасения тюленей.

Порядка 30 тюленей выпустили в море вблизи месторождения Каражанбас.