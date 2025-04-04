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04.04.2025, 11:19

Какая погода будет на время праздничных мероприятий в Актау

Экология 0 4 687 Лиана Рязанцева

Жителей областного центра ожидает как солнечная, так и дождливая погода в выходные, сообщает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Согласно данным синоптиков Gismeteo, завтра, 5 апреля, днем будет ясная солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +19...+21°C. Скорость ветра составит 3-7 метров в секунду.

В воскресенье, 6 апреля, ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет +12..+14°C. Скорость ветра  6-9 метров в секунду.

Напоминаем, что в выходные дни в Актау состоятся праздничные мероприятия, посвященные проекту «Актау – столица тюркского мира».

Программу мероприятий в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира» ранее предоставили в управлении культуры, развития языков и архивов Мангистауской области. О том, как идет подготовка к масштабному событию, читайте в материале Lada.kz.

На время мероприятий, приуроченных к проекту «Актау – культурная столица тюркского мира», в городе перекроют одну из автодорог.

Власти города запустят специальный кольцевой маршрут 5 апреля, когда будут перекрыты автодороги в связи с проведением мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира». 

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