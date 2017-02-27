Экологи Мангистау опровергли версию появления тюленей в степи из-за загрязнения Каспия

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Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области:
- В субботу, 25 февраля, наши сотрудники совместно с отделом рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области выезжали на место, где были обнаружены потерявшиеся тюлени. Провели проверку. Взяли пробы воздуха, воды и почвы. В воздухе и воде никаких изменений нет, вредных веществ не обнаружено. Внешних факторов воздействия нет. Загрязнение воды и выбросы нефтесодержащих продуктов в море исключены. Результаты анализа почвы еще не готовы, о них сообщим позднее.
Специалисты отдела рыбного хозяйства Мангистауской области отметили, что во время проверки ни одного тюленя на побережье обнаружено не было.
- Наши специалисты еще находятся на месте и следят за прибрежной зоной около месторождений Каражанбас, Каламкас, СПК Арман и Северные Бузачи. Завтра за тюленями на прибрежной территории у месторождений будем следить с вертолёта. Хотим сверху посмотреть, где базируется их лежбище, - отметили в ведомстве.
Напомним, детеныша тюленя обнаружил в степи, недалеко от месторождения Каражанбас, житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих - одного на трассе Каражанбас-Каламкас, другого - на месторождении Северные Бузачи. Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степях Мангистауской области.
Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека.
- В субботу, 25 февраля, наши сотрудники совместно с отделом рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области выезжали на место, где были обнаружены потерявшиеся тюлени. Провели проверку. Взяли пробы воздуха, воды и почвы. В воздухе и воде никаких изменений нет, вредных веществ не обнаружено. Внешних факторов воздействия нет. Загрязнение воды и выбросы нефтесодержащих продуктов в море исключены. Результаты анализа почвы еще не готовы, о них сообщим позднее.
Специалисты отдела рыбного хозяйства Мангистауской области отметили, что во время проверки ни одного тюленя на побережье обнаружено не было.
- Наши специалисты еще находятся на месте и следят за прибрежной зоной около месторождений Каражанбас, Каламкас, СПК Арман и Северные Бузачи. Завтра за тюленями на прибрежной территории у месторождений будем следить с вертолёта. Хотим сверху посмотреть, где базируется их лежбище, - отметили в ведомстве.
Напомним, детеныша тюленя обнаружил в степи, недалеко от месторождения Каражанбас, житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих - одного на трассе Каражанбас-Каламкас, другого - на месторождении Северные Бузачи. Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степях Мангистауской области.
Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека.