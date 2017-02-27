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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 887

Экологи Мангистау опровергли версию появления тюленей в степи из-за загрязнения Каспия

Специалисты рассказали о результатах проверки по факту появления тюленей в степях Мангистауской области. По словам экологов, в воде и воздухе вредные вещества не обнаружены.

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Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области:

- В субботу, 25 февраля, наши сотрудники совместно с отделом рыбного хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области выезжали на место, где были обнаружены потерявшиеся тюлени. Провели проверку. Взяли пробы воздуха, воды и почвы. В воздухе и воде никаких изменений нет, вредных веществ не обнаружено. Внешних факторов воздействия нет. Загрязнение воды и выбросы нефтесодержащих продуктов в море исключены. Результаты анализа почвы еще не готовы, о них сообщим позднее.

Специалисты отдела рыбного хозяйства Мангистауской области отметили, что во время проверки ни одного тюленя на побережье обнаружено не было.

- Наши специалисты еще находятся на месте и следят за прибрежной зоной около месторождений Каражанбас, Каламкас, СПК Арман и Северные Бузачи. Завтра за тюленями на прибрежной территории у месторождений будем следить с вертолёта. Хотим сверху посмотреть, где базируется их лежбище, - отметили в ведомстве.

Напомним, детеныша тюленя обнаружил в степи, недалеко от месторождения Каражанбас, житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих - одного на трассе Каражанбас-Каламкас, другого - на месторождении Северные Бузачи. Экологи рассказали о возможных причинах появления тюленей в степях Мангистауской области.

Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека.


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 mustain (Посетители) Сегодня, 14:27
Эволюцию не разглядели, специалисты
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • nadiuna
  • Краснов
 trump (Посетители) Сегодня, 14:18
Специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана опровергли версию о загрязнении Каспия и предположили, что млекопитающее могло оказаться в степи по вине человека.

Загрязнение воды и выбросы нефтесодержащих продуктов в море исключены.

Ладно вам, экологи. Человек тут не причем. У тюленей Амал сейчас, они в степь выползли с сусликами поздороваться, да о делах своих скорбных покалякать.
В остальном- всё ништяк. Загрязнение моря исключено. Как и Устюрта. prey
 
 

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