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ЛАДА.kz » Экология

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:40

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Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс»

Превышения допустимой концентрации вредных веществ при проверке не обнаружено. Специалисты совершили семь выездов к судну «Аракс», которое встало на мель в районе мыса Песчаный в ноябре прошлого года. Об этом сообщил Бауржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области.

Фото очевидцев из архива Lada.kz
Последнюю проверку, по словам Бауржана Амирбекова, завершили 12 апреля.

- Нами совершено семь выездов, взята 21 проба. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. С корабля в море ничего не выделяется. Мешки с замазученным грунтом, которые находились на палубе, мы поместили внутрь. Всё вредное, что есть – внутри корабля. В акимат направлены письма, в которых указано, какую опасность представляет собой груз. Какие там ядовитые химические вещества и что произойдёт в случае аварии. На корабле ведь не только нефтепродукты, но ещё и фекалии и замазученный грунт. Со своей стороны мы все мероприятия провели, - рассказал Бауржан Амирбеков.

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области, как рассказал заместитель руководителя, запланировали ещё один выезд при благоприятных погодных условиях. По итогам очередной проверки, по словам Бауржана Амирбекова, в акимат Мангистауской области направят письмо.

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.


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Комментарии ( 2 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 17:17
Отходы откачать, расходы покрыть путем распила корыта на металлолом! Хорош ждать аварийного загрязнения моря.
 
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БСК22 (Посетители) Сегодня, 16:18
Короче говоря экологи отмазались.
 
 

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