Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс»

Фото очевидцев из архива Lada.kz
Последнюю проверку, по словам Бауржана Амирбекова, завершили 12 апреля.
- Нами совершено семь выездов, взята 21 проба. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. С корабля в море ничего не выделяется. Мешки с замазученным грунтом, которые находились на палубе, мы поместили внутрь. Всё вредное, что есть – внутри корабля. В акимат направлены письма, в которых указано, какую опасность представляет собой груз. Какие там ядовитые химические вещества и что произойдёт в случае аварии. На корабле ведь не только нефтепродукты, но ещё и фекалии и замазученный грунт. Со своей стороны мы все мероприятия провели, - рассказал Бауржан Амирбеков.
Сотрудники департамента экологии Мангистауской области, как рассказал заместитель руководителя, запланировали ещё один выезд при благоприятных погодных условиях. По итогам очередной проверки, по словам Бауржана Амирбекова, в акимат Мангистауской области направят письмо.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
- Нами совершено семь выездов, взята 21 проба. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. С корабля в море ничего не выделяется. Мешки с замазученным грунтом, которые находились на палубе, мы поместили внутрь. Всё вредное, что есть – внутри корабля. В акимат направлены письма, в которых указано, какую опасность представляет собой груз. Какие там ядовитые химические вещества и что произойдёт в случае аварии. На корабле ведь не только нефтепродукты, но ещё и фекалии и замазученный грунт. Со своей стороны мы все мероприятия провели, - рассказал Бауржан Амирбеков.
Сотрудники департамента экологии Мангистауской области, как рассказал заместитель руководителя, запланировали ещё один выезд при благоприятных погодных условиях. По итогам очередной проверки, по словам Бауржана Амирбекова, в акимат Мангистауской области направят письмо.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.