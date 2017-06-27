Зелёный Актау

На площади Ынтымак. Фото Ольги Ярославской
На озеленение и полив зеленых насаждений в Актау выделили 596 миллионов тенге. Сотрудники ТОО «Кала жолдары» высадили саженцы карагача, катальпы, софоры, березы, тополя канадского, декоративного тутовника, шелковицы, голубой ели. Вдоль центральных дорог Актау появились разноцветные однолетние цветы петунии, тагетеса и сальвии.
Для полива зеленых насаждений в Актау планируют задействовать 54 водовоза - 38 водовозов емкостью шесть кубических метров и 16 машин емкостью 10 кубических метров.
О планах по благоустройству Актау рассказал Берик Изгалиев, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.