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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 06:28

Просмотров: 1391

Зелёный Актау

Близится конец первого месяца лета. Яркими красками заиграли городские улицы. Красоту летнего Актау запечатлела Ольга Ярославская.

На площади Ынтымак. Фото Ольги Ярославской


На озеленение и полив зеленых насаждений в Актау выделили 596 миллионов тенге. Сотрудники ТОО «Кала жолдары» высадили саженцы карагача, катальпы, софоры, березы, тополя канадского, декоративного тутовника, шелковицы, голубой ели. Вдоль центральных дорог Актау появились разноцветные однолетние цветы петунии, тагетеса и сальвии.

Для полива зеленых насаждений в Актау планируют задействовать 54 водовоза - 38 водовозов емкостью шесть кубических метров и 16 машин емкостью 10 кубических метров.

О планах по благоустройству Актау рассказал Берик Изгалиев, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.


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Зелёный Актау


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Комментарии ( 7 )

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-1
  • Mestnyi
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Скептик (Посетители) Сегодня, 11:54
То, что город зазеленел - заслуга природы, а именно дождливого лета. А деревья как не поливались, так и не поливаются.
 
-1
  • Mestnyi
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  • Швейк
 odessa-mama (Посетители) Сегодня, 11:31
ой как хочется спросить Олечку,а где фото с парка Акбота с деревьями,которые высадили по правую сторону центрального входа ??? правильно нету. потому,что статья про зеленый Актау. А те деревья ,что показушно в мае высадили по правую сторону входа все стоят засохшие. Я в субботу гуляла и не поленилась прошла от начала и до конца и насчитала 77 сухих,аккуратненько высаженные в рядочки деревья!! Посадить мало.Главное уберечь и сохранить эту зелень.Ну а у нас главное отрапортовать перед читателями :Высадили деревья!!!
 
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paut (Посетители) Сегодня, 11:04
Все это прекрасно, только вот кто бы мне объяснил с какой целью повсеместно уничтожаются дикорастущие травы с усердием, достойным лучшего применения. Они, конечно, не так презентабельны, как петунья или газонная трава, но у них другое достоинство-не надо поливать. Островки зелени, пусть и не упорядоченные, на мой взгляд, все же лучше, чем голый песок. К амброзии, говорят, у кого то аллергия, а все остальное за что уничтожается?
 
-1
  • leo529
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nadiuna (Посетители) Сегодня, 10:58
...город конечно преображается, но мне он последние годы напоминает один большой базар...повсюду барыги с машинками-велосипедами-шариками-пузырями-сладковатой-всякойчушью... хоть бы Акботу освободили от "мусора"...хочется просто погулять-подышать воздухом, а не шарахаться от мимо проезжающих или от криков зазывал...лично у меня разочарование...
 
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  • Медуза
  • Швейк
  • makenych
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:24
Цитата: Швейк
Просто добавь воды (с)

Просто нашелся тот, кто наконец то смог организовать доставку этой самой воды до растений.
Город реально начинает преображаться с приходом в акимат Трумова.
Правда ему еще долго разгребать то, что наворотил Жанбуршин.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:29
Ақтаудың жасыл екенi рас. Талдар өсiпте жатыр. Бiр-ақ, көлеңкесiне ӡар болатынымыӡ, ақылға қонымсыӡ ...
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:09
Тоже мне бином Ньютона! Просто добавь воды (с) dada
 
 

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