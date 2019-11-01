Экологи Мангистау: дым идет с места пожара в Астраханской области

Фото предоставлено РГП «Казгидромет»
Специалисты регионального департамента экологии и местного филиала республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» провели отбор проб воздуха в ночь с 30 на 31 октября и в ночь с 31 октября на 1 ноября.
- В ночь с 30 на 31 октября, в 02:40 и в 03:00, по данным стационарного поста, расположенного в 31 микрорайоне, было зафиксировано два случая высокого загрязнения воздуха. Зафиксировано превышение допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц (пыль общая) в 12,2 — 21,7 раза, а также взвешенных частиц РМ-10 (мелкодисперсная пыль), - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».
Анализ проб воздуха, отобранных в ночь с 31 октября на 1 ноября, показал, что превышение ПДК не зафиксировано.
- Запах дошел до Акшукура. Мы не смогли пока установить источник запаха, однако, по нашим данным, дым идет с места пожара в Астараханской области. Мы вели переговоры с департаментом чрезвычайных ситуаций нашей области, там подтвердилась информация о том, что в Астраханской области до сих пор горит камыш, так что теория может подтвердиться. Наши же заводы и предприятия работают в нормальном режиме, никаких превышений ПДК также не зафиксировано, - рассказал Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии нашей области.
Напомним, ранее сообщалось, что Актаусцы 30 октября, пожаловались на запах гари в воздухе. В российских средства массовой информации (СМИ) появилась информация о пожаре в Астраханской области. Жители этого региона жаловались на запах гари 27 октября.
На следующий день в РГП «Казгидромет» заявили, что загрязнения атмосферного воздуха в Актау не зафиксировано.
- В ночь с 30 на 31 октября, в 02:40 и в 03:00, по данным стационарного поста, расположенного в 31 микрорайоне, было зафиксировано два случая высокого загрязнения воздуха. Зафиксировано превышение допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц (пыль общая) в 12,2 — 21,7 раза, а также взвешенных частиц РМ-10 (мелкодисперсная пыль), - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».
Анализ проб воздуха, отобранных в ночь с 31 октября на 1 ноября, показал, что превышение ПДК не зафиксировано.
- Запах дошел до Акшукура. Мы не смогли пока установить источник запаха, однако, по нашим данным, дым идет с места пожара в Астараханской области. Мы вели переговоры с департаментом чрезвычайных ситуаций нашей области, там подтвердилась информация о том, что в Астраханской области до сих пор горит камыш, так что теория может подтвердиться. Наши же заводы и предприятия работают в нормальном режиме, никаких превышений ПДК также не зафиксировано, - рассказал Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии нашей области.
Напомним, ранее сообщалось, что Актаусцы 30 октября, пожаловались на запах гари в воздухе. В российских средства массовой информации (СМИ) появилась информация о пожаре в Астраханской области. Жители этого региона жаловались на запах гари 27 октября.
На следующий день в РГП «Казгидромет» заявили, что загрязнения атмосферного воздуха в Актау не зафиксировано.