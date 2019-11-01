«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.46 KZT
  • €1 = 434.17 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 1255

Экологи Мангистау: дым идет с места пожара в Астраханской области

По предположениям экологов Мангистау, дым в регион идет с места пожара в Астраханской области. На сегодняшний день запах гари зафиксировали в селе Акшукур. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Фото предоставлено РГП «Казгидромет»
Специалисты регионального департамента экологии и местного филиала республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» провели отбор проб воздуха в ночь с 30 на 31 октября и в ночь с 31 октября на 1 ноября.

- В ночь с 30 на 31 октября, в 02:40 и в 03:00, по данным стационарного поста, расположенного в 31 микрорайоне, было зафиксировано два случая высокого загрязнения воздуха. Зафиксировано превышение допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц (пыль общая) в 12,2 — 21,7 раза, а также взвешенных частиц РМ-10 (мелкодисперсная пыль), - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».

Анализ проб воздуха, отобранных в ночь с 31 октября на 1 ноября, показал, что превышение ПДК не зафиксировано.

- Запах дошел до Акшукура. Мы не смогли пока установить источник запаха, однако, по нашим данным, дым идет с места пожара в Астараханской области. Мы вели переговоры с департаментом чрезвычайных ситуаций нашей области, там подтвердилась информация о том, что в Астраханской области до сих пор горит камыш, так что теория может подтвердиться. Наши же заводы и предприятия работают в нормальном режиме, никаких превышений ПДК также не зафиксировано, - рассказал Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии нашей области.

Напомним, ранее сообщалось, что Актаусцы 30 октября, пожаловались на запах гари в воздухе. В российских средства массовой информации (СМИ) появилась информация о пожаре в Астраханской области. Жители этого региона жаловались на запах гари 27 октября.

На следующий день в РГП «Казгидромет» заявили, что загрязнения атмосферного воздуха в Актау не зафиксировано.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 12-й регион
  • zhanino
  • Космос
 mer (Посетители) Сегодня, 16:21
Да не камыш это,происходит это в ночное или вечернее время,что наталкивает на одну мысль,где то кто то сжигает какието отходы под прикрытием темноты .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • zhanino
  • Космос
 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:07
Не знаю насчет дыма из Астраханской области, но запах какой-то химии появляется периодически, в основном по вечерам и ночью. И происходит это давно и регулярно. Что-то наподобие горящей пластмассы, или отдаленно на это похоже.
Но вряд ли надзорные органы это замечают...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 14:55
kolu411,
Отвечаю на поставленный вопрос. Это многоканальный универсальный газоанализатор. Он предназначен для автоматичесногт измерения концентраций вредных веществ: в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны. Он очень точный и прост в эксплуатации. И если всё правильно делалось при отборе, то ошибок не даёт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:29
Знакомый,
Так может они в комплекте с прибором поставляются?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:27
То не обнаружено, то уже выявили превышение частиц в воздухе. Совсем не складно поёте товарисчи

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 saktau (Посетители) Сегодня, 14:15
По моему это прибор для измерений концентраций загрязняющих веществ в закрытом пространстве. Какое загрязняющее вещество они например хотели определить? Может запах гари вообще не чувствует этот прибор! rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 14:12
Кроме прибора и метода замера меня её башмаки убили напрочь! kill rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Toryn
  • tolk
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:54
Кто-нибудь может сказать как называется прибор которым проводили измерения? И зачем поднимать руку? Можно же подпрыгнуть или табуреточку подставить. rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика