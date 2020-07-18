Жителей Мангистау предупреждают о сильной жаре

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистау ожидается сильная жара. Температура воздуха с 18 по 21 июля может подниматься до 42-44°С.
По данным сайта rp5.kz, завтра в Актау максимальная температура воздуха составит +30°С. На следующий день максимальная температура воздуха останется прежней. Синоптики предупреждают, что может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам.
Сайт gismeteo.kz сообщает, что завтра, 19 июля, в Актау температура воздуха поднимется до +34°С. В понедельник синоптики обещают температуру +36°С.
При повышенной температуре воздуха лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды организмом теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс; допустимы зеленый чай и минеральная вода без газа.
В жаркую погоду нужно иметь при себе немного обычной питьевой воды. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи – там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет облегчение.
Напомним, ранее сообщалось, что перегревание на солнце может привести к солнечному удару, а пребывание всего тела в душном и жарком помещении – к тепловому удару.
Дерматолог рассказал, что в летнее время риск заболевания кожными заболеваниями увеличивается в разы.
По данным сайта rp5.kz, завтра в Актау максимальная температура воздуха составит +30°С. На следующий день максимальная температура воздуха останется прежней. Синоптики предупреждают, что может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам.
Сайт gismeteo.kz сообщает, что завтра, 19 июля, в Актау температура воздуха поднимется до +34°С. В понедельник синоптики обещают температуру +36°С.
При повышенной температуре воздуха лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды организмом теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс; допустимы зеленый чай и минеральная вода без газа.
В жаркую погоду нужно иметь при себе немного обычной питьевой воды. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи – там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет облегчение.
Напомним, ранее сообщалось, что перегревание на солнце может привести к солнечному удару, а пребывание всего тела в душном и жарком помещении – к тепловому удару.
Дерматолог рассказал, что в летнее время риск заболевания кожными заболеваниями увеличивается в разы.
Оставьте свой комментарий первым.