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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 22:08

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Жителей Мангистау предупреждают о сильной жаре

Территория региона находится под действием антициклона, связанного с выходом гребня из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет».

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистау ожидается сильная жара. Температура воздуха с 18 по 21 июля может подниматься до 42-44°С.

По данным сайта rp5.kz, завтра в Актау максимальная температура воздуха составит +30°С. На следующий день максимальная температура воздуха останется прежней. Синоптики предупреждают, что может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам.

Сайт gismeteo.kz сообщает, что завтра, 19 июля, в Актау температура воздуха поднимется до +34°С. В понедельник синоптики обещают температуру +36°С.

При повышенной температуре воздуха лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды организмом теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс; допустимы зеленый чай и минеральная вода без газа.

В жаркую погоду нужно иметь при себе немного обычной питьевой воды. В случае необходимости можно будет умыть лицо, вымыть руки. Несколько снизить температуру тела можно, если мокрой тканью протереть кожу в локтевых сгибах, подколенных ямках и на боковой поверхности шеи – там проходят крупные кровеносные сосуды, и их охлаждение принесет облегчение.

Напомним, ранее сообщалось, что перегревание на солнце может привести к солнечному удару, а пребывание всего тела в душном и жарком помещении – к тепловому удару.

Дерматолог рассказал, что в летнее время риск заболевания кожными заболеваниями увеличивается в разы.



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