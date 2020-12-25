Кто за это ответит? В Актау зарегистрировано превышение диоксида азота в воздухе

Иллюстративное фото
Согласно данным приложения контроля качества воздуха Air.kz, в Актау зафиксировано превышение диоксида азота.
Для справки:
Диоксид азота NO2 - стабильный газ желтовато-бурого цвета. Класс опасности (высоко опасный).
Источники - выхлопные газы автомобилей, выбросы ТЭЦ, сжигание твердых отходов, сгорание газа. Также преобразуется из NO при реакции с кислородом.
Воздействие на организм
Дыхательные пути
При небольших концентрациях диоксида азота наблюдается нарушение дыхания, кашель. При длительном действии оксидов азота следует опасаться расширения клеток в корешках бронхов.
Легкие
При контакте с влагой в организме образуются азотистая и азотная кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных капилляров становятся настолько проницаемы, что пропускают сыворотку крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Ухудшает сопротивляемость легких к бактериям, что снижает общую сопротивляемость организма к заболеваниям.
Общее воздействие
При длительном вдыхании этого газа происходит кислородное голодание тканей, особенно у детей. Вызывает болезни, кровообращения и злокачественные новообразования. Обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.
Воздействие на окружающую среду
Почва
При взаимодействии с влагой во время дождя N02 превращается в азотную кислоту, которая увеличивает кислотность почвы.
Растения
Длительное воздействие диоксида азота в концентрации 0,47-1,88 мг/м3 может подавлять рост некоторых растений. Оксиды азота действуют на растения двумя путями: с помощью кислотных осадков, прямым контактом с растениями, и косвенно - путем фотохимического образования окислителей. В форме кислотных остатков оксиды азота наносят ущерб растениям, увеличивая кислотность. Прямой контакт растений с оксидами азота можно зрительно определить по пожелтению или по бурению листьев и игл. Образующаяся в клетках азотистая кислота оказывает мутагенное действие, выражающееся в нарушениях хромосомного аппарата и проявлениях наследственных уродств.
Смог
Диоксид азота играет важную роль в образовании фотохимического смога, который значительно ухудшает видимость и портит эстетику окружающей среды в целом.
Напомним, что жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.
Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе.
Для справки:
Диоксид азота NO2 - стабильный газ желтовато-бурого цвета. Класс опасности (высоко опасный).
Источники - выхлопные газы автомобилей, выбросы ТЭЦ, сжигание твердых отходов, сгорание газа. Также преобразуется из NO при реакции с кислородом.
Воздействие на организм
Дыхательные пути
При небольших концентрациях диоксида азота наблюдается нарушение дыхания, кашель. При длительном действии оксидов азота следует опасаться расширения клеток в корешках бронхов.
Легкие
При контакте с влагой в организме образуются азотистая и азотная кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных капилляров становятся настолько проницаемы, что пропускают сыворотку крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Ухудшает сопротивляемость легких к бактериям, что снижает общую сопротивляемость организма к заболеваниям.
Общее воздействие
При длительном вдыхании этого газа происходит кислородное голодание тканей, особенно у детей. Вызывает болезни, кровообращения и злокачественные новообразования. Обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.
Воздействие на окружающую среду
Почва
При взаимодействии с влагой во время дождя N02 превращается в азотную кислоту, которая увеличивает кислотность почвы.
Растения
Длительное воздействие диоксида азота в концентрации 0,47-1,88 мг/м3 может подавлять рост некоторых растений. Оксиды азота действуют на растения двумя путями: с помощью кислотных осадков, прямым контактом с растениями, и косвенно - путем фотохимического образования окислителей. В форме кислотных остатков оксиды азота наносят ущерб растениям, увеличивая кислотность. Прямой контакт растений с оксидами азота можно зрительно определить по пожелтению или по бурению листьев и игл. Образующаяся в клетках азотистая кислота оказывает мутагенное действие, выражающееся в нарушениях хромосомного аппарата и проявлениях наследственных уродств.
Смог
Диоксид азота играет важную роль в образовании фотохимического смога, который значительно ухудшает видимость и портит эстетику окружающей среды в целом.
Напомним, что жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.
Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе.