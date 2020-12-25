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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:22

Просмотров: 1648

Кто за это ответит? В Актау зарегистрировано превышение диоксида азота в воздухе

Сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау.

Иллюстративное фото
Согласно данным приложения контроля качества воздуха Air.kz, в Актау зафиксировано превышение диоксида азота.

Кто за это ответит? В Актау зарегистрировано превышение диоксида азота в воздухе


Для справки:
Диоксид азота NO2 - стабильный газ желтовато-бурого цвета. Класс опасности (высоко опасный).
Источники - выхлопные газы автомобилей, выбросы ТЭЦ, сжигание твердых отходов, сгорание газа. Также преобразуется из NO при реакции с кислородом.

Воздействие на организм 
Дыхательные пути
При небольших концентрациях диоксида азота наблюдается нарушение дыхания, кашель. При длительном действии оксидов азота следует опасаться расширения клеток в корешках бронхов.

Легкие
При контакте с влагой в организме образуются азотистая и азотная кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных капилляров становятся настолько проницаемы, что пропускают сыворотку крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Ухудшает сопротивляемость легких к бактериям, что снижает общую сопротивляемость организма к заболеваниям.

Общее воздействие
При длительном вдыхании этого газа происходит кислородное голодание тканей, особенно у детей. Вызывает болезни, кровообращения и злокачественные новообразования. Обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.

Воздействие на окружающую среду

Почва
При взаимодействии с вла­гой во время дождя N02 превращается в азотную кислоту, которая увеличивает кислотность почвы.

Растения
Длительное воздействие диоксида азота в концентрации 0,47-1,88 мг/м3 может подавлять рост некоторых растений. Оксиды азота действуют на растения двумя путями: с помощью кислотных осадков, прямым контактом с растениями, и косвенно - путем фотохимического образования окислителей. В форме кислотных остатков оксиды азота наносят ущерб растениям, увеличивая кислотность. Прямой контакт растений с оксидами азота можно зрительно определить по пожелтению или по бурению листьев и игл. Образующаяся в клетках азотистая кислота оказывает мутагенное действие, выражающееся в нарушениях хромосомного аппарата и проявлениях наследственных уродств.

Смог
Диоксид азота играет важную роль в образовании фотохимического смога, который значительно ухудшает видимость и портит эстетику окружающей среды в целом. 

Напомним, что жители Актау сообщают в социальных сетях о резком запахе в воздухе.

Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе.



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Комментарии ( 6 )

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  • Космос
  • alixah
 mer (Посетители) Сегодня, 23:05
Одна большая страна безобразия,и почему мне приходится читать такие новости? В этой стране есть нормальные люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 23:02
Ключевое слово АЗОТ!
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 22:53
и никто ничего не сделает...как обычно...гады!
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 22:46
Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе. Многим уже и так понятно где источник, очень интересно что экологи скажут.

у них свой "чистый" воздух, пахнущий бумажными купюрами, ответ экологов очевиден: никакого превышения, усё норм! Первый раз что ли?
Эх, чешут репу экологи, да когда ж вы уже нагавкаетесь "лада" lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 makenych (Посетители) Сегодня, 22:36
Загрязнение воздуха диоксидом азота связано с высокой смертностью от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, исследование которых опубликовано в журнале Science of the Total Environment.
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 22:26
Департамент экологии Мангистау устанавливает источник едкого химического запаха в воздухе.

Многим уже и так понятно где источник, очень интересно что экологи скажут.
 
 

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