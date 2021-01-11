Экологи Мангистау проверяют на причастность в распространении едкого запаха предприятие Caspi Bitum

Завод Caspi Bitum. Фото с сайта завода
Временно исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Камбар Бошагулов сообщил, что проверка в Caspi Bitum ещё продолжается. Предприятие проверяют на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау 25 декабря.
- По предварительным данным, источником едкого запаха может являться компания Caspi Bitum. Мы проверяем компанию. Итоги проверки станут известны только в конце недели, - сообщил Камбар Бошагулов.
Редакция lada.kz обратилась за комментарием в Caspi Bitum. Из ответа на запрос следует, что завод отрицает какую-либо причастность к распространению запаха.
- Мы являемся уникальным нефтеперерабатывающим предприятием в части экологической безопасности, на стадии проектирования завода были учтены все природоохранные мероприятия и реализованы в процессе строительства. На сегодняшний день ТОО СП «Caspi Bitum» завершает этап комплексного технологического аудита, проводимого международным центром зелёных технологий, предварительные результаты которого имеют высокую оценку. Более того, с конца ноября 2020 года и по сегодняшний день произведена полная остановка завода в связи с проведением ежегодного профилактического планово-предупредительного ремонта, - сообщает пресс-служба Caspi Bitum.
Напомним, 25 декабря многие жители Актау жаловались на появление химического запаха в воздухе. Позже стало известно, что сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау.
В социальных сетях горожане выдвигали разные версии, кто-то посчитал, что запах - это результат работы завода «КазАзот».
Позже в «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на запах. По словам работников завода, на предприятии используют передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Коллектив АО «КазАзот» выражал готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.
- По предварительным данным, источником едкого запаха может являться компания Caspi Bitum. Мы проверяем компанию. Итоги проверки станут известны только в конце недели, - сообщил Камбар Бошагулов.
Редакция lada.kz обратилась за комментарием в Caspi Bitum. Из ответа на запрос следует, что завод отрицает какую-либо причастность к распространению запаха.
- Мы являемся уникальным нефтеперерабатывающим предприятием в части экологической безопасности, на стадии проектирования завода были учтены все природоохранные мероприятия и реализованы в процессе строительства. На сегодняшний день ТОО СП «Caspi Bitum» завершает этап комплексного технологического аудита, проводимого международным центром зелёных технологий, предварительные результаты которого имеют высокую оценку. Более того, с конца ноября 2020 года и по сегодняшний день произведена полная остановка завода в связи с проведением ежегодного профилактического планово-предупредительного ремонта, - сообщает пресс-служба Caspi Bitum.
Напомним, 25 декабря многие жители Актау жаловались на появление химического запаха в воздухе. Позже стало известно, что сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау.
В социальных сетях горожане выдвигали разные версии, кто-то посчитал, что запах - это результат работы завода «КазАзот».
Позже в «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на запах. По словам работников завода, на предприятии используют передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Коллектив АО «КазАзот» выражал готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.