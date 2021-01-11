«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.13 KZT
  • €1 = 509.62 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 104

Экологи Мангистау проверяют на причастность в распространении едкого запаха предприятие Caspi Bitum

После того, как жители Актау пожаловались на едкий химический запах в воздухе, экологи инициировали проверку в компании Caspi Bitum. Расследование ещё не окончено. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Мангистауской области Камбар Бошагулов. На предприятии Caspi Bitum опровергают причастность завода к данному инциденту в Актау.

Завод Caspi Bitum. Фото с сайта завода
Временно исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Камбар Бошагулов сообщил, что проверка в Caspi Bitum ещё продолжается. Предприятие проверяют на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау 25 декабря.

- По предварительным данным, источником едкого запаха может являться компания Caspi Bitum. Мы проверяем компанию. Итоги проверки станут известны только в конце недели, - сообщил Камбар Бошагулов.

Редакция lada.kz обратилась за комментарием в Caspi Bitum. Из ответа на запрос следует, что завод отрицает какую-либо причастность к распространению запаха.

- Мы являемся уникальным нефтеперерабатывающим предприятием в части экологической безопасности, на стадии проектирования завода были учтены все природоохранные мероприятия и реализованы в процессе строительства. На сегодняшний день ТОО СП «Caspi Bitum» завершает этап комплексного технологического аудита, проводимого международным центром зелёных технологий, предварительные результаты которого имеют высокую оценку. Более того, с конца ноября 2020 года и по сегодняшний день произведена полная остановка завода в связи с проведением ежегодного профилактического планово-предупредительного ремонта, - сообщает пресс-служба Caspi Bitum.

Напомним, 25 декабря многие жители Актау жаловались на появление химического запаха в воздухе. Позже стало известно, что сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау.

В социальных сетях горожане выдвигали разные версии, кто-то посчитал, что запах - это результат работы завода «КазАзот».

Позже в «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на запах. По словам работников завода, на предприятии используют передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Коллектив АО «КазАзот» выражал готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:43
Да, да, оштрафуйте на 250 000 тенге и разойдется.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика