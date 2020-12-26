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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:35

Просмотров: 683

В «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на запах

Коллектив акционерного общества (АО) «КазАзот» выпустил обращение к жителям Актау в связи с недавними жалобами на высокую концентрацию диоксида азота в воздухе. По словам работников завода, такое высокое содержание примесей в жилых районах не представляется возможным.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники АО «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе. По их словам, на сегодняшний день на предприятии используются передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

- Полностью очистить отходящие газы от пыле- и газообразных примесей невозможно, поэтому при проектировании завода учитывались особые условия для их эффективного рассеивания, например, выхлопная труба высотой 100 метров. При такой высоте трубы концентрация загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы не будет превышать предельной допустимой концентрации. По мере удаления от источника выбросов вредные вещества и соединения рассеиваются в атмосфере за счёт циркуляционных процессов и не могут достигать таких концентраций в жилом массиве нашего города, - сообщили сотрудники предприятия.

Они рассказали, что предприятия города расположены на расстоянии более 10 километров от жилого массива с учётом преобладающей в Актау розы ветров. Коллектив АО «КазАзот» выразил готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.

- Характерный запах, который горожане почувствовали 25 декабря, не является следствием выбросов вредных веществ АО «КазАзот». Жители Актау зачастую обвиняют наше предприятие в загрязнении воздуха, не понимая, какие факторы влияют на этот процесс, поэтому мы заинтересованы в проведении комплексной проверки не только нашего завода, но и близлежащих предприятий, а также других организаций в нашей и соседних областях. У нас есть сертифицированная, аккредитованная лаборатория, и мы готовы принять активное участие в проведении исследований, проводимых департаментом экологии по Мангистауской области и республиканского государственного предприятия «Казгидромет», - добавили работники завода.

Напомним, вчера, 25 декабря, жители Актау жаловались в социальных сетях на резкий химический запах в городе.

В департаменте экологии по Мангистау сообщили, что источник едкого запаха еще определяют.

Позже сервис контроля качества воздуха Air.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 22:09
"количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами"
Ну можно было дальше и не писать. Было дофига а стало просто много. т.е. травят в любом случае.
Расскажите лучше, что происходит когда у вас отключается свет и насосы.
 
 

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