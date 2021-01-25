Во впадине Карагие ликвидировали свалку

Фото департамента экологии региона
По факту свалки мусора на территории заказника департаментом экологии Мангистауской области было направлено письмо в уполномоченные органы.
Сотрудники отдела ЖКХ Мунайлинского района совместно со специалистами Каракия-Каракольского государственного природного заказника провели субботник.
Напомним, загрязнение мелким и крупногабаритным мусором на территории впадины Карагие снял на видео местный житель. Ситуацию прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Позже руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района Кенжегали Бисенгали сообщил, что на санитарную уборку природного заказника до 2021 года не было предусмотрено денежных средств. В этом году на эти цели выделили 70 миллионов тенге.
Сотрудники отдела ЖКХ Мунайлинского района совместно со специалистами Каракия-Каракольского государственного природного заказника провели субботник.
- На особо охраняемых территориях запрещается сбрасывать твердые бытовые отходы, заниматься охотой, нарушать покой животного мира. В случае нарушения экологического законодательства страны существует административная и уголовная ответственность, - отметили в областном департаменте экологии.
Напомним, загрязнение мелким и крупногабаритным мусором на территории впадины Карагие снял на видео местный житель. Ситуацию прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Позже руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района Кенжегали Бисенгали сообщил, что на санитарную уборку природного заказника до 2021 года не было предусмотрено денежных средств. В этом году на эти цели выделили 70 миллионов тенге.