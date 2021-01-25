Во впадине Карагие ликвидировали свалку

- На особо охраняемых территориях запрещается сбрасывать твердые бытовые отходы, заниматься охотой, нарушать покой животного мира. В случае нарушения экологического законодательства страны существует административная и уголовная ответственность, - отметили в областном департаменте экологии.

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