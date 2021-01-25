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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:29

Просмотров: 744

Во впадине Карагие ликвидировали свалку

На территории Каракия-Каракольского заказника провели санитарную уборку территории, сообщили в департаменте экологии региона.

Фото департамента экологии региона
По факту свалки мусора на территории заказника департаментом экологии Мангистауской области было направлено письмо в уполномоченные органы.

Сотрудники отдела ЖКХ Мунайлинского района совместно со специалистами Каракия-Каракольского государственного природного заказника провели субботник.

- На особо охраняемых территориях запрещается сбрасывать твердые бытовые отходы, заниматься охотой, нарушать покой животного мира. В случае нарушения экологического законодательства страны существует административная и уголовная ответственность, - отметили в областном департаменте экологии.


Напомним, загрязнение мелким и крупногабаритным мусором на территории впадины Карагие снял на видео местный житель. Ситуацию прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Позже руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района Кенжегали Бисенгали сообщил, что на санитарную уборку природного заказника до 2021 года не было предусмотрено денежных средств. В этом году на эти цели выделили 70 миллионов тенге.




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На впадине Карагие ликвидировали свалку


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Комментарии ( 6 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:46
Цитата: Pear
Надолго ли пропала свалка (вопрос или восклицание)

Не надолго!, переселится в "новый кендерли".

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Жанар
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 12:30
43 км тоже пж.
 
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  • Жанар
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:19
Очистили...для очередной стройки... beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Феникс
  • Сергей Владимиров
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 11:35
а кто будет следить чтобы больше там мусор не сбрасывали, и нужно наказывать за такое отношение к своей земле!!!

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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  • Жанар
 132131212 (Посетители) Сегодня, 10:00
В этом году на эти цели выделили 70 миллионов тенге.

Я представил себе чиновника с долларами вместо глаз, прям как в мультиках )
 
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  • leo529
  • Сергей Владимиров
  • Жанар
 Pear (Посетители) Сегодня, 09:38
Надолго ли пропала свалка (вопрос или восклицание)
 
 

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