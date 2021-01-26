План рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» разработали в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
«Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года разработали в Мангистауской области.
В рамках проекта планируется обследовать территорию и создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров. По словам Дуйсена Кусбекова, длина зоны составит 15 километров, ширина – 100-150 метров.
- В настоящее время объявлен конкурс для создания зеленой зоны площадью в 40 гектаров, работы начнутся в ближайшее время, - добавил Дуйсен Кусбеков.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В рамках проекта планируется обследовать территорию и создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров. По словам Дуйсена Кусбекова, длина зоны составит 15 километров, ширина – 100-150 метров.
- В настоящее время объявлен конкурс для создания зеленой зоны площадью в 40 гектаров, работы начнутся в ближайшее время, - добавил Дуйсен Кусбеков.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.