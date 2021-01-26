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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 1403

План рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» разработали в Мангистау

Вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года планируют создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров. Об этом сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Фото из архива Lada.kz
«Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года разработали в Мангистауской области.

В рамках проекта планируется обследовать территорию и создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров. По словам Дуйсена Кусбекова, длина зоны составит 15 километров, ширина – 100-150 метров.

- В настоящее время объявлен конкурс для создания зеленой зоны площадью в 40 гектаров, работы начнутся в ближайшее время, - добавил Дуйсен Кусбеков.

Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.

В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».

В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.

В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.

В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.

В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.

Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:52
Цитата: kaireke

Город "озеленили", теперь степь засадим алюминиевыми огурцами

И не только там уже вокруг этого болота уже застроились поселения оралманов которые приносят аномальное потомство.

Уже были конвульсии по этому поводу...My Webpage

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Феникс
  • Oraz
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:16
Тут в городе полить деревца не могут а за городом полосу 100 х 15000м и посадят и поливать будут только на бумаге походу.
 
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  • Жанар
 kaireke (Посетители) Сегодня, 19:07
Город "озеленили", теперь степь засадим алюминиевыми огурцами
 
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  • Феникс
  • Oraz
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:01
Надо же! Еще прошло только 30 лет, а уже и план рекультивации есть.
Я уже писал, в прошлые годы, чтобы высадили айлант (и ему подобные деревья практически не требующие полива), уже давно был бы там лес.
Народ помог бы это сделать.
Какой там лес?! Они на протяжении нескольких лет не могут организовать нормальный полив деревьев в городе.
Половину, из того, что вырастили другие, загубили.
Мутация, наверное, не только у грызунов.
 
 

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