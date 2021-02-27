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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 333

Клип на композицию «Устюрт» снял алматинский дуэт MiBemol

Дуэт из Алматы снял клип на инструментальную композицию «Устюрт», записанную еще в 2016 году. Видео коллектив опубликовал в социальных сетях.

Кадр видеоматериала
Алматинский дуэт MiBemol, Юлия Миленькая и Олег Белов совместно со съемочной группой Photosafari Group записал клип на инструментальную композицию «Устюрт». Премьера состоялась сегодня, 26 февраля.

«Устюрт» был написан ещё в 2016 году совместно с композитором Сайрашем (Сайрамбек Жексемби). Трек вошел в первый альбом дуэта «Код любви». Его продюсером стал Олег Белов, партию на скрипке исполнила Юлия Миленькая, а за роялем сидел джазовый пианист Виктор Хоменков.

Юлия Миленькая рассказала, что скрипичную партию она создала под впечатлением от импровизации Виктора Хоменкова.

- На музыкальное полотно, виртуозно сотканное Хоменковым, я добавила свои краски, создав инструментальный философский диалог о музыке, родном крае, широте души казахского народа и бесконечном поиске смыслов. Скрипка здесь имитирует звуки кобыза, ещё больше усиливая причастность произведения к тематическим истокам – казахская земля, родина, величественная красота плато Устюрт, - рассказала исполнительница.

Фотограф Константин Киквиздзе, руководитель Photosafari Group, по его словам, поделился своей любовью к Мангистау в этом видео.

- Несмотря на суровый климат, для меня эти края самые-самые. Когда я в первый раз забрался на уступ чинка и увидел клыки Бозжыры, восторгу не было предела. Ты стоишь один на один с этим местом, ветер гоняет стрижей, и до горизонта нет ни единого человеческого сооружения! Это то, ради чего путешественники приезжают в эти края! Это то, что у нас пока есть, а у многих уже нет! – отметил фотограф.

По словам Олега Белова, участника дуэта, своим клипом MiBemol хотели показать красоту урочища Бозжыра тем, кто его никогда не видел. Он отмечает, что Мангистау мог бы стать крупным туристическим центром благодаря таким достопримечательностям, как Бозжыра.

- Мне приходилось посещать парки на юго-востоке США. Долина монументов на границе штатов Аризона и Юта сто лет назад была никому не известна, но все изменили первого вестерна на её территории. Вслед за кинематографистами туда потянулись туристы. Естественно, для них важно, чтобы ничто не нарушало нетронутости природы. До сих пор по парку можно проехать лишь на внедорожнике по грунтовой дороге. Конечно, в окрестностях появились отели, но они не нарушают знаменитые виды. Наше урочище Бозжыра ничем не хуже, и оно обладает особой уникальностью, - заключил Олег Белов.

Помимо дани уважения красотам Бозжыры этим видео коллектив почтил память композитора Сайраша, который скончался 13 января.




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