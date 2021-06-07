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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:31

Просмотров: 698

Причину гибели тюленей на Каспии назвали учёные

Учёные из Дагестанского научного центра Российской академии наук (РАН) смогли установить причину, по которой ранее произошла массовая гибель тюленей на Каспии. Об этом сообщает сайт информационного агентства Regnum.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Учёные из Дагестанского научного центра РАН подтвердили, что причиной массовой гибели тюленей на Каспии стал выброс метана в воды Каспия. По итогам экспедиции в район смерти животных стало известно, что выброс метана, как сообщает сайт информационного агентства Regnum, произошёл в результате землетрясения.

Учёные добавили, что, предположительно, причиной гибели могла стать особенность ледовой обстановки в северной части Каспийского моря.

- Выброс метана совпал с периодом миграции тюленей с севера на юг. Что касается случая текущего года, часть тюленей, действительно, погибла из-за деятельности браконьеров, — заявил Камиль Омаров, заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН.

Напомним, в декабре прошлого года на побережье Каспийского моря обнаружили более 300 тушек мёртвых тюленей.

В январе учёные предположили, что животных мог убить выброс газов в воду в совокупности со штилем.



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