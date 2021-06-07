Причину гибели тюленей на Каспии назвали учёные

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Учёные из Дагестанского научного центра РАН подтвердили, что причиной массовой гибели тюленей на Каспии стал выброс метана в воды Каспия. По итогам экспедиции в район смерти животных стало известно, что выброс метана, как сообщает сайт информационного агентства Regnum, произошёл в результате землетрясения.
Учёные добавили, что, предположительно, причиной гибели могла стать особенность ледовой обстановки в северной части Каспийского моря.
- Выброс метана совпал с периодом миграции тюленей с севера на юг. Что касается случая текущего года, часть тюленей, действительно, погибла из-за деятельности браконьеров, — заявил Камиль Омаров, заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН.
Напомним, в декабре прошлого года на побережье Каспийского моря обнаружили более 300 тушек мёртвых тюленей.
В январе учёные предположили, что животных мог убить выброс газов в воду в совокупности со штилем.
Учёные добавили, что, предположительно, причиной гибели могла стать особенность ледовой обстановки в северной части Каспийского моря.
- Выброс метана совпал с периодом миграции тюленей с севера на юг. Что касается случая текущего года, часть тюленей, действительно, погибла из-за деятельности браконьеров, — заявил Камиль Омаров, заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН.
Напомним, в декабре прошлого года на побережье Каспийского моря обнаружили более 300 тушек мёртвых тюленей.
В январе учёные предположили, что животных мог убить выброс газов в воду в совокупности со штилем.
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