В состоянии средней тяжести находится сбитая на дороге в Актау девушка

Фото из архива Lada.kz
Пострадавшая 16-летняя девушка, которую сбила иномарка Toyota Camry, получает лечение в отделении травматологии детской Мангистауской областной больницы.
- Пациентка доставлена в больницу с переломом орбитальной кости. Ей диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб тазобедренного сустава. Имеются ссадины на лице. Состояние оценивается как средней тяжести, - сообщили в больнице.
Ранее сообщалось о том, что в Актау на дороге между 27 и 12 микрорайонами была сбита девушка. Она перебегала дорогу вместе с еще одним человеком не по пешеходному переходу. В итоге девушка оказалась под колесами иномарки.
На водителя Toyota Camry составили административный протокол. Его машину водворили на штрафстоянку.
Видеорегистратор снял момент ДТП.
- Пациентка доставлена в больницу с переломом орбитальной кости. Ей диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб тазобедренного сустава. Имеются ссадины на лице. Состояние оценивается как средней тяжести, - сообщили в больнице.
Ранее сообщалось о том, что в Актау на дороге между 27 и 12 микрорайонами была сбита девушка. Она перебегала дорогу вместе с еще одним человеком не по пешеходному переходу. В итоге девушка оказалась под колесами иномарки.
На водителя Toyota Camry составили административный протокол. Его машину водворили на штрафстоянку.
Видеорегистратор снял момент ДТП.
Оставьте свой комментарий первым.