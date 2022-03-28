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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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В состоянии средней тяжести находится сбитая на дороге в Актау девушка

Девушку госпитализировали в отделение травматологии. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в детской Мангистауской областной больнице.

Фото из архива Lada.kz
Пострадавшая 16-летняя девушка, которую сбила иномарка Toyota Camry, получает лечение в отделении травматологии детской Мангистауской областной больницы.

- Пациентка доставлена в больницу с переломом орбитальной кости. Ей диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб тазобедренного сустава. Имеются ссадины на лице. Состояние оценивается как средней тяжести, - сообщили в больнице.

Ранее сообщалось о том, что в Актау на дороге между 27 и 12 микрорайонами была сбита девушка. Она перебегала дорогу вместе с еще одним человеком не по пешеходному переходу. В итоге девушка оказалась под колесами иномарки.

На водителя Toyota Camry составили административный протокол. Его машину водворили на штрафстоянку.

Видеорегистратор снял момент ДТП.



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