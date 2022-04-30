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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 342

Пожар на мусорном полигоне вблизи Актау потушили

Предварительная площадь горения составила 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Горение полигона около села Баянды
В ликвидации возгорания были задействованы шесть огнеборцев на двух пожарных машинах, а также восемь сотрудников ГКП «Мангистау Жылу», четыре погрузчика и четыре «КамАЗа».

Общая площадь мусорного полигона составляет 30 гектаров, а предварительная площадь горения - 800 квадратных метров.

Пострадавших нет.

На месте происшествия несут дежурство три спасателя.

Данный мусорный полигон принадлежит ГКП «Мангистау Жылу».

Напомним, мусор на полигоне загорелся в ночь на 30 апреля в четырёх километрах от села Баянды Мунайлинского района.

Позже о ситуации доложил аким Мунайлинского района Ержан Кумискали.

Пожар на мусорном полигоне вблизи Актау потушили



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Комментарии ( 2 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 15:50
Если бы не жители возмущенные с.Баянды, Мангистау 5, власть в лице акимата, ЧС даже не знали о пожаре. Также вызывает озабоченность жителей то обстоятельство, что горение мусора происходит в аккурат выходные дни, когда все контролируюшие органы не работают. Поэтому есть подозрение что, все происходит с ведома начальство. Акиму района нужно наказывать отв.руководителей, а ДЧС оштрафовать на максимально большую сумму этого "Мангистаужылу"
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:39
Пожар на мусорном полигоне вблизи Актау потушили.

Общая площадь мусорного полигона составляет 30 гектаров, а предварительная площадь горения - 800 квадратных метров.

Возникает вопрос!...Как может загореться и от чего?!, такая территория свалки, и сколько использовалось бензина и солярки, что бы это ВСЁ!, запалить?...
Примитивно "утилизируют", накопившиеся отходы работники свалки...

Все мы ходим под богом.
 
 

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