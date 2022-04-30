Пожар на мусорном полигоне вблизи Актау потушили.

Горение полигона около села Баянды
В ликвидации возгорания были задействованы шесть огнеборцев на двух пожарных машинах, а также восемь сотрудников ГКП «Мангистау Жылу», четыре погрузчика и четыре «КамАЗа».
Общая площадь мусорного полигона составляет 30 гектаров, а предварительная площадь горения - 800 квадратных метров.
Пострадавших нет.
На месте происшествия несут дежурство три спасателя.
Данный мусорный полигон принадлежит ГКП «Мангистау Жылу».
Напомним, мусор на полигоне загорелся в ночь на 30 апреля в четырёх километрах от села Баянды Мунайлинского района.
Позже о ситуации доложил аким Мунайлинского района Ержан Кумискали.
Общая площадь мусорного полигона составляет 30 гектаров, а предварительная площадь горения - 800 квадратных метров.
Пострадавших нет.
На месте происшествия несут дежурство три спасателя.
Данный мусорный полигон принадлежит ГКП «Мангистау Жылу».
Напомним, мусор на полигоне загорелся в ночь на 30 апреля в четырёх километрах от села Баянды Мунайлинского района.
Позже о ситуации доложил аким Мунайлинского района Ержан Кумискали.