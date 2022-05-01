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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 1210

В ДТП с полицейским авто в Актау водитель «легковушки» получил перелом позвоночника

У водителя Hyundai Accent диагностировали перелом позвоночника, сообщают в пресс-службе областной многопрофильной больницы.

Фото очевидцев
Как выяснилось, автомобиль Hyundai Accent находился под управлением парня 2002 года рождения.

У него диагностирован перелом позвоночника.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести в нейрохирургическом отделении.

Напомним, дорожный инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.

Видео с моментом аварии зафиксировала камера наружного наблюдения.

Позже стало известно, кто был госпитализирован в областную многопрофильную больницу.




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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:11
Я некого не зашишаю.но парень на акценте паходу не пристегнут был.урок большой урок всем не радивым водителям.наша жизнь это миг.но давайте продлевать эти миги жизни.всем добра
 
 

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