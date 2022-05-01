В ДТП с полицейским авто в Актау водитель «легковушки» получил перелом позвоночника

Фото очевидцев
Как выяснилось, автомобиль Hyundai Accent находился под управлением парня 2002 года рождения.
У него диагностирован перелом позвоночника.
Пострадавший находится в состоянии средней тяжести в нейрохирургическом отделении.
Напомним, дорожный инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.
Видео с моментом аварии зафиксировала камера наружного наблюдения.
Позже стало известно, кто был госпитализирован в областную многопрофильную больницу.
У него диагностирован перелом позвоночника.
Пострадавший находится в состоянии средней тяжести в нейрохирургическом отделении.
Напомним, дорожный инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.
Видео с моментом аварии зафиксировала камера наружного наблюдения.
Позже стало известно, кто был госпитализирован в областную многопрофильную больницу.