Второго объехавшего закрытый шлагбаум на дороге в Актау водителя оштрафовали

Кадр видео
Водителя Toyota Fortuner, объехавшего закрытый шлагбаум, наказали вслед за другим автомобилистом, который совершил аналогичное правонарушение.
На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 596 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).
Напомним, видео с нарушителями опубликовали в рубрике «Народные новости». На нем видно, как водители, чтобы объехать закрытый шлагбаум, выезжают на тротуар и обходят препятствие.
Вчера, 21 июля, сообщалось, что водителя Toyota Hilux привлекли к ответственности по части 1 статьи 596 КоАП РК.
На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 596 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).
Напомним, видео с нарушителями опубликовали в рубрике «Народные новости». На нем видно, как водители, чтобы объехать закрытый шлагбаум, выезжают на тротуар и обходят препятствие.
Вчера, 21 июля, сообщалось, что водителя Toyota Hilux привлекли к ответственности по части 1 статьи 596 КоАП РК.