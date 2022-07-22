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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:15

Просмотров: 134

Второго объехавшего закрытый шлагбаум на дороге в Актау водителя оштрафовали

Второго водителя, который выехал на пешеходную дорожку, объезжая закрытый шлагбаум возле дома №43 в 19 микрорайоне, тоже привлекли к ответственности. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Водителя Toyota Fortuner, объехавшего закрытый шлагбаум, наказали вслед за другим автомобилистом, который совершил аналогичное правонарушение.

На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 596 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).

Напомним, видео с нарушителями опубликовали в рубрике «Народные новости». На нем видно, как водители, чтобы объехать закрытый шлагбаум, выезжают на тротуар и обходят препятствие.

Вчера, 21 июля, сообщалось, что водителя Toyota Hilux привлекли к ответственности по части 1 статьи 596 КоАП РК.




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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:27
и это только после того как жители им указали на их ошибки?
 
 

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