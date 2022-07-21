Объехавшего закрытый шлагбаум на дороге водителя в Актау наказали

Кадр видео
В Актау сотрудники полиции нашли водителя, который выехал на пешеходную дорожку, объезжая закрытый шлагбаум возле дома №43 в 19 микрорайоне.
Видео с нарушителем опубликовали в рубрике «Народные новости». На нем видно, как водитель, чтобы объехать закрытый шлагбаум, выезжает на тротуар и обходит препятствие.
- Сотрудники полиции установили личность водителя. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения), - сообщили в полиции Актау.
Нарушение влечет за собой штраф в размере 15 месячных расчётных показателей.
Видео с нарушителем опубликовали в рубрике «Народные новости». На нем видно, как водитель, чтобы объехать закрытый шлагбаум, выезжает на тротуар и обходит препятствие.
- Сотрудники полиции установили личность водителя. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения), - сообщили в полиции Актау.
Нарушение влечет за собой штраф в размере 15 месячных расчётных показателей.