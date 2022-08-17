Перепалка водителей на дороге попала на видео в Актау

Кадр видео
На видео попал момент ссоры двух водителей на дороге.
По словам автора видео, дорожный инцидент произошёл сегодня, 17 августа, на дороге в 25 микрорайоне Актау.
Автор видео рассказал, что до серьёзной драки дело не дошло, мужчины вспылили друг на друга и разъехались.
Напомним, убийством закончился конфликт водителей на дороге в Мангистау.
По словам автора видео, дорожный инцидент произошёл сегодня, 17 августа, на дороге в 25 микрорайоне Актау.
Автор видео рассказал, что до серьёзной драки дело не дошло, мужчины вспылили друг на друга и разъехались.
Напомним, убийством закончился конфликт водителей на дороге в Мангистау.
Оставьте свой комментарий первым.