В Актау произошло возгорание автомобиля

Кадр с видеоролика
Горение автомобиля произошло 18 августа в микрорайоне «Шыгыс». Происшествие попало на видео очевидцев.
- В 21:06 произошло возгорание передней части и салона стоящей автомашины марки «Chervrolet Captiva» 2008 года выпуска. Пострадавших нет. В 21:15 огнь был ликвидирован. Задействована одна единица техники и 7 сотрудников противопожарной службы, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что за неделю в Мангистау сгорели три автомобиля.
Огнеборцы напоминают жителям о соблюдении мер безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.
- В 21:06 произошло возгорание передней части и салона стоящей автомашины марки «Chervrolet Captiva» 2008 года выпуска. Пострадавших нет. В 21:15 огнь был ликвидирован. Задействована одна единица техники и 7 сотрудников противопожарной службы, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что за неделю в Мангистау сгорели три автомобиля.
Огнеборцы напоминают жителям о соблюдении мер безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.