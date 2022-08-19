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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 782

На почве ревности и алкоголя: стали известны подробности двойного убийства в 14 микрорайоне Актау

Ревность и алкоголь могли стать причиной двойного убийства в Актау. От рук задержанного, как выяснилось, серьезно пострадала еще одна девушка. Ей чудом удалось сбежать и спрятаться у соседей до прибытия полиции, сообщает телеканал КТК.

Кадр видео
Стали известны подробности жуткого убийства в одной из квартир 14 микрорайона, где 17 августа были обнаружены трупы мужчины и женщины.

Как сообщает телеканал КТК, в момент происшествия в квартире находилась еще одна девушка. Ей удалось сбежать и спрятаться у соседей до прибытия полиции.

- Мама ушла на работу рано утром и оставила дверь открытой, чтобы сквозняк был. В один момент сестра будит меня и рассказывает, что к нам в дом забралась девушка в одном нижнем белье. Она убежала от этого маньяка. И то, что у них там на восьмом этаже убийство произошло, - рассказал Аркен Кусбек, сосед.

По словам соседей, двойное убийство произошло на съемной квартире. Сначала туда заселилась пара, а позже к ним присоединились еще двое. Люди говорят, что конфликт произошел на фоне ревности: подозреваемый расправился со своей девушкой и якобы ее любовником. А затем на протяжении нескольких часов издевался над спутницей убитого мужчины.

Только под утро она смогла сбежать и обратиться к соседям за помощью. Те вызвали полицию. Убийца пытался скрыться. Но в микрорайоне объявили план «Перехват». Полицейские досматривали каждую машину. Предполагаемого преступника задержали в тот же день.

Напомним, по горячим следам полицейскими установлен и задержан 28-летний подозреваемый. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



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