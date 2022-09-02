Участников потасовки возле ночного клуба в 7 микрорайоне Актау доставили в полицию

Кадр видео
На пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне Актау происходит драка.
На вызов выехали сотрудники управления полиции Актау. Все участники данного инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 293 (хулиганство). Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, потасовку около ночного клуба в Актау сняли на видео.
На вызов выехали сотрудники управления полиции Актау. Все участники данного инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 293 (хулиганство). Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, потасовку около ночного клуба в Актау сняли на видео.
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