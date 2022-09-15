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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 14:02

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Совершивших расправу над «закладчиками» наркотиков задержала полиция Актау

Подозреваемых в совершении преступления водворили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из кадров видео
Участников двух видео с самосудом над предполагаемыми распространителями наркотических средств сегодня, 15 сентября, задержала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что оба инцидента произошли в Актау в разное время. Точная дата происшествий пока неизвестна.

- Установлены личности потерпевших. Троих подозреваемых в возрасте от 16 лет до 21 года задержали и водворили в изолятор временного содержания. По задержанию еще одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В полиции региона добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что учинивших расправу над «закладчиками» наркотиков разыскивают в Актау.

Михаил Одинцов



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