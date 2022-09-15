Совершивших расправу над «закладчиками» наркотиков задержала полиция Актау

Коллаж из кадров видео
Участников двух видео с самосудом над предполагаемыми распространителями наркотических средств сегодня, 15 сентября, задержала полиция.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что оба инцидента произошли в Актау в разное время. Точная дата происшествий пока неизвестна.
- Установлены личности потерпевших. Троих подозреваемых в возрасте от 16 лет до 21 года задержали и водворили в изолятор временного содержания. По задержанию еще одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В полиции региона добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что учинивших расправу над «закладчиками» наркотиков разыскивают в Актау.
Михаил Одинцов
Сотрудники правоохранительных органов установили, что оба инцидента произошли в Актау в разное время. Точная дата происшествий пока неизвестна.
- Установлены личности потерпевших. Троих подозреваемых в возрасте от 16 лет до 21 года задержали и водворили в изолятор временного содержания. По задержанию еще одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В полиции региона добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что учинивших расправу над «закладчиками» наркотиков разыскивают в Актау.
Михаил Одинцов
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