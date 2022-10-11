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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 11:12

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Включая сотрудников полиции: Пять человек пострадали в аварии с участием полицейского автомобиля

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейской машины пострадали пять человек, в том числе сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской «ГАЗели» и легковой Nissan Maxima произошло 10 октября на перекрёстке между 11 и 12 микрорайонами. Момент столкновения попал на видео.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, полицейский автомобиль направлялся на вызов. Водитель полицейской «ГАЗели» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima.

- В результате аварии пострадали пять человек: трое сотрудников полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima. Все пострадавшие были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, - пояснили в пресс-службе ведомтсва.

На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Напомним, в Актау полицейский транспорт попал в аварию.

Михаил Одинцов



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