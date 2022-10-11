Включая сотрудников полиции: Пять человек пострадали в аварии с участием полицейского автомобиля

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Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской «ГАЗели» и легковой Nissan Maxima произошло 10 октября на перекрёстке между 11 и 12 микрорайонами. Момент столкновения попал на видео.
По данным пресс-службы департамента полиции региона, полицейский автомобиль направлялся на вызов. Водитель полицейской «ГАЗели» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima.
- В результате аварии пострадали пять человек: трое сотрудников полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima. Все пострадавшие были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, - пояснили в пресс-службе ведомтсва.
На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Напомним, в Актау полицейский транспорт попал в аварию.
Михаил Одинцов
По данным пресс-службы департамента полиции региона, полицейский автомобиль направлялся на вызов. Водитель полицейской «ГАЗели» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima.
- В результате аварии пострадали пять человек: трое сотрудников полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima. Все пострадавшие были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой, - пояснили в пресс-службе ведомтсва.
На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Напомним, в Актау полицейский транспорт попал в аварию.
Михаил Одинцов
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