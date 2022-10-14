Собирающая на похороны деньги мошенница пыталась обокрасть спящего на улице пьяного мужчину в Актау

Кадр видео
Автор видео рассказал, что инцидент произошел 12 октября на автобусной остановке в 26 микрорайоне.
По кадрам видео видно, как женщина подошла к спящему пьяному мужчине и залезла к нему в карман.
Автор видео утверждает, что женщина, которая попала видео, была не одна, рядом с ней был мужчина, следивший за тем, чтобы никто не видел происходящего.
Женщина, которая попала на камеру, по внешности похожа на мошенницу, ходившую по квартирам жилых домов и представлявшуюся соседкой по дому, она собирала деньги якобы на похороны бабушки.
Напомним, жители Актау подозревают в мошенничестве женщину, собирающую деньги на похороны.
По кадрам видео видно, как женщина подошла к спящему пьяному мужчине и залезла к нему в карман.
Автор видео утверждает, что женщина, которая попала видео, была не одна, рядом с ней был мужчина, следивший за тем, чтобы никто не видел происходящего.
Женщина, которая попала на камеру, по внешности похожа на мошенницу, ходившую по квартирам жилых домов и представлявшуюся соседкой по дому, она собирала деньги якобы на похороны бабушки.
Напомним, жители Актау подозревают в мошенничестве женщину, собирающую деньги на похороны.
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