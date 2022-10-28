В Актау 69-летнего пострадавшего в результате наезда на «зебре» госпитализировали в больницу

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Стали известны подробности утреннего ДТП, которое произошло на пешеходном переходе между 9 и 11 микрорайонами.
- Сегодня 28 октября 2022 года около 07:30 часов водитель автотранспорта Audi A6 совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Назначена соответствующая экспертиза. Будет дана правовая оценка. 69-летнего мужчину доставили в областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в полиции.
Напомним пожилого мужчину сбили на пешеходном переходе
- Сегодня 28 октября 2022 года около 07:30 часов водитель автотранспорта Audi A6 совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Назначена соответствующая экспертиза. Будет дана правовая оценка. 69-летнего мужчину доставили в областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в полиции.
Напомним пожилого мужчину сбили на пешеходном переходе
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