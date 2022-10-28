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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 551

Тяжёлые травмы получил 69-летний мужчина в результате наезда на «зебре» в Актау

Врачи Мангистауской областной больницы рассказали о состоянии пострадавшего 69-летнего пациента, которого сбили на пешеходном переходе. Пожилой мужчина получил ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы, и у него образовались гематомы.

Кадр видеоролика
Пострадавшего в результате наезда госпитализировали в отделение «нейрохирургии». Врачи рассказали, какие травмы пожилой мужчина получил в результате ДТП.

- Пациенту диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Линейный перелом лобной кости с переходом на клиновидную кость, перелом скуловой кости, передней стенки гайморовой пазухи. Ушиб и ссадину лобной области, параорбитальную гематому глаза, - рассказали в Мангистауской областной больнице.

Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе между водитель Audi A6 допустил наезд на пожилого мужчину. Авария произошла сегодня примерно в 07:30 часов. Полиция проводит экспертизу, по итогам которой станет известно – какую статью будут инкриминировать водителю, допустившему наезд на пешехода.



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