Тяжёлые травмы получил 69-летний мужчина в результате наезда на «зебре» в Актау

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Пострадавшего в результате наезда госпитализировали в отделение «нейрохирургии». Врачи рассказали, какие травмы пожилой мужчина получил в результате ДТП.
- Пациенту диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Линейный перелом лобной кости с переходом на клиновидную кость, перелом скуловой кости, передней стенки гайморовой пазухи. Ушиб и ссадину лобной области, параорбитальную гематому глаза, - рассказали в Мангистауской областной больнице.
Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе между водитель Audi A6 допустил наезд на пожилого мужчину. Авария произошла сегодня примерно в 07:30 часов. Полиция проводит экспертизу, по итогам которой станет известно – какую статью будут инкриминировать водителю, допустившему наезд на пешехода.
- Пациенту диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Линейный перелом лобной кости с переходом на клиновидную кость, перелом скуловой кости, передней стенки гайморовой пазухи. Ушиб и ссадину лобной области, параорбитальную гематому глаза, - рассказали в Мангистауской областной больнице.
Ранее сообщалось, что на пешеходном переходе между водитель Audi A6 допустил наезд на пожилого мужчину. Авария произошла сегодня примерно в 07:30 часов. Полиция проводит экспертизу, по итогам которой станет известно – какую статью будут инкриминировать водителю, допустившему наезд на пешехода.
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