«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Октября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467 KZT
  • €1 = 464.76 KZT
  • 1 RUB = 7.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 722

Где был убежавший из дома подросток в Актау

Его искали почти сутки.

Фото предоставила мама Максима
По словам матери подростка, ее сын вчера вечером хотел пойти переночевать к другу. Родители же были против и не отпустили его.

- Решил показать свой характер - убежал. Раньше никогда такого не было. Всегда знали, где он и с кем, - говорит мама Максима.


Ночевал подросток в подвале одного из домов в своем микрорайоне. Днем находился на улице.

Сегодня вечером к его поискам подключился начальник отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржан Асылбаев.

- Мы поговорили с сыном, теперь будем жить дружно. Большое человеческое спасибо начальнику отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржану Асылбаеву, который сам лично поехал и разыскал его, - говорит женщина.


Напомним, 28 октября подросток повздорил с мамой и убежал из дома.

Спустя почти сутки его удалось найти.

Где был убежавший из дома подросток в Актау

Максим Филипьев и начальник отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржан Асылбаев



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика