Где был убежавший из дома подросток в Актау

Фото предоставила мама Максима
По словам матери подростка, ее сын вчера вечером хотел пойти переночевать к другу. Родители же были против и не отпустили его.
Ночевал подросток в подвале одного из домов в своем микрорайоне. Днем находился на улице.
Сегодня вечером к его поискам подключился начальник отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржан Асылбаев.
Напомним, 28 октября подросток повздорил с мамой и убежал из дома.
Спустя почти сутки его удалось найти.
Максим Филипьев и начальник отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржан Асылбаев
- Решил показать свой характер - убежал. Раньше никогда такого не было. Всегда знали, где он и с кем, - говорит мама Максима.
Ночевал подросток в подвале одного из домов в своем микрорайоне. Днем находился на улице.
Сегодня вечером к его поискам подключился начальник отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржан Асылбаев.
- Мы поговорили с сыном, теперь будем жить дружно. Большое человеческое спасибо начальнику отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржану Асылбаеву, который сам лично поехал и разыскал его, - говорит женщина.
Напомним, 28 октября подросток повздорил с мамой и убежал из дома.
Спустя почти сутки его удалось найти.
Максим Филипьев и начальник отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржан Асылбаев
Оставьте свой комментарий первым.