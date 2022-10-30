Где был убежавший из дома подросток в Актау

- Решил показать свой характер - убежал. Раньше никогда такого не было. Всегда знали, где он и с кем, - говорит мама Максима.

- Мы поговорили с сыном, теперь будем жить дружно. Большое человеческое спасибо начальнику отделения уголовного розыска управления полиции Актау Бауыржану Асылбаеву, который сам лично поехал и разыскал его, - говорит женщина.