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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 2744

Полиция Мангистау задержала еще одну пару молодых «закладчиков»

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали еще одну пару молодых людей, имевших при себе синтетические наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлены пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 2 ноября, примерно в 14:50, сотрудники полиции задержали в 26 микрорайоне Актау 19-летнюю девушку и 21-летнего парня. Задержанные имели при себе пакет с «мефедроном» весом один килограмм.

При обыске по месту проживания полицейские изъяли 42 свёртка наркотического средства «скорость» весом 52 грамма.

- Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначено судебно-экспертное исследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее на территории промышленной зоны в Актау полицейские задержали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня. При личном обыске у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 4 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:48
babe, раз в 100 лет открыл инстаграм и первая реклама которая вылезла "лучшие шишки Актау" и ссылка на телеграм.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:40
Весь телеграмм забит этим дерьмом! Куда смотрят наши правоохранительные органы не понятно и чем они там заняты не ясно !
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 12:52
Что с молодежью стало?! Неужели, они не могут по другому заработать???
 
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minus (Посетители) Сегодня, 12:33
Очередной спектакль
 
 

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