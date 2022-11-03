Полиция Мангистау задержала еще одну пару молодых «закладчиков»

Фото предоставлены пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 2 ноября, примерно в 14:50, сотрудники полиции задержали в 26 микрорайоне Актау 19-летнюю девушку и 21-летнего парня. Задержанные имели при себе пакет с «мефедроном» весом один килограмм.
При обыске по месту проживания полицейские изъяли 42 свёртка наркотического средства «скорость» весом 52 грамма.
- Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначено судебно-экспертное исследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее на территории промышленной зоны в Актау полицейские задержали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня. При личном обыске у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость».
Михаил Одинцов
При обыске по месту проживания полицейские изъяли 42 свёртка наркотического средства «скорость» весом 52 грамма.
- Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначено судебно-экспертное исследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее на территории промышленной зоны в Актау полицейские задержали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня. При личном обыске у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость».
Михаил Одинцов