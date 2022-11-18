Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате смертельного ДТП в Актау

Фото из архива Lada.kz
В приемное отделение областной больницы доставили пять человек – один погиб, двоих отправили на амбулаторное лечение. Еще двух молодых людей госпитализировали в отделение травматологии.
Состояние одного из выживших при ДТП оценивается как тяжелое.
- У одного перелом бедра и ключицы, он находится в тяжелом состоянии. У второго парня диагностировали перелом голеностопного сустава. Его состояние медики оценивают как средней тяжести, - сообщили в пресс-службе МОБ.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП столкнулись четыре автомобиля.
Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
Состояние одного из выживших при ДТП оценивается как тяжелое.
- У одного перелом бедра и ключицы, он находится в тяжелом состоянии. У второго парня диагностировали перелом голеностопного сустава. Его состояние медики оценивают как средней тяжести, - сообщили в пресс-службе МОБ.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП столкнулись четыре автомобиля.
Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.
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