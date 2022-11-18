Видео смертельной аварии в Актау появилось в Сети

Коллаж из кадров видео
В Сети появилось видео с места столкновения четырех машин в 29А микрорайоне. Авария произошло вчера, 17 ноября, и повлекла за собой смерть одного человека. Еще четверо получили травмы.
В полиции Мангистау все еще не предоставили информацию о происшествии.
Напомним, ранее сообщалось, что в дорожной аварии в Актау погиб человек. Двоих пострадавших привезли в областную больницу, направили в травматологическое отделение и еще двоих отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Михаил Одинцов
В полиции Мангистау все еще не предоставили информацию о происшествии.
Напомним, ранее сообщалось, что в дорожной аварии в Актау погиб человек. Двоих пострадавших привезли в областную больницу, направили в травматологическое отделение и еще двоих отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Михаил Одинцов
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