Крупный пожар в 3 микрорайоне Актау ликвидировали

Фото ДЧС Мангистауской области
Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном здании 3 микрорайона Актау.
- Вызов о пожаре поступил в 14:10. Огонь был ликвидирован в 15:15, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что в 3 микрорайоне Актау произошёл крупный пожар в здании, где ранее располагалась редакция «Мангистау медиа».
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в момент возгорания внутри здания никого не было. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.
- Вызов о пожаре поступил в 14:10. Огонь был ликвидирован в 15:15, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что в 3 микрорайоне Актау произошёл крупный пожар в здании, где ранее располагалась редакция «Мангистау медиа».
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в момент возгорания внутри здания никого не было. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.
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