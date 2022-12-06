Нашёлся пропавший 11-летний мальчик в Актау

Фото предоставили волонтёры
По словам координатора волонтёрского движения
«Lider.kz» в Актау Давида Миникаева, мальчика нашли сегодня, 6 декабря, полицейские благодаря ориентировкам, которые разослали волонтёры.
Правоохранительные органы поблагодарили добровольцев и всех, кто принимал участие в поисках.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау больше суток ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика.
«Lider.kz» в Актау Давида Миникаева, мальчика нашли сегодня, 6 декабря, полицейские благодаря ориентировкам, которые разослали волонтёры.
- На пульт «102» поступило несколько звонков от местных жителей, которые сообщили, что видели похожего мальчика, - сообщил Давид Миникаев.
Правоохранительные органы поблагодарили добровольцев и всех, кто принимал участие в поисках.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау больше суток ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика.
Оставьте свой комментарий первым.