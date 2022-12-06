Нашёлся пропавший 11-летний мальчик в Актау

- На пульт «102» поступило несколько звонков от местных жителей, которые сообщили, что видели похожего мальчика, - сообщил Давид Миникаев.

По словам координатора волонтёрского движения «Lider.kz» в Актау Давида Миникаева, мальчика нашли сегодня, 6 декабря, полицейские благодаря ориентировкам, которые разослали волонтёры.Правоохранительные органы поблагодарили добровольцев и всех, кто принимал участие в поисках.Напомним, ранее сообщалось, что в Актау больше суток ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика.