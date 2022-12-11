Поиски пропавшей женщины завершились в Актау

Фото предоставили добровольцы волонтерского движения «Lider.kz»
На третьи сутки 51-летняя местная жительница Айсара Шоктыбаева нашлась живой и здоровой.
Поиски проводили добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с отделом криминальной полиции.
Напомним, позавчера утром, 8 декабря, женщина вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
Поиски проводили добровольцы волонтерского движения «Lider.kz» в Актау совместно с отделом криминальной полиции.
Напомним, позавчера утром, 8 декабря, женщина вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
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