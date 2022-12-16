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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 547

Заместитель командира Нацгвардии: рядовой в Жанаозене повесился из-за проблем в личной жизни

Трагедия произошла в общежитии воинской части 5548 Национальной гвардии РК Жанаозена, где 19-летний парень повесился на ремне в своей комнате. По словам заместителя командира по воспитательной и социально-правовой работе, рядовой совершил суицид из-за неразделенной любви. Об этом сообщает телеканал «Астана».

Фото с сайта inform.kz
В национальной гвардии РК прокомментировали ЧП в воинской части в Жанаозене, где накануне обнаружили тело 19-летнего рядового. Наличие неуставных отношений в части отрицают, но предполагают, что на суицид парень решился из-за замужества любимой девушки, сообщает телеканал «Астана».

- В данное время проводятся следственные мероприятия. О данном факте доложено следственным органам гарнизона. Из-за несложившейся любви данный военнослужащий по контракту совершил суицид, - прокомментировал Руслан Булегенов, заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе в/ч 5548 Национальной Гвардии РК.

Ранее сообщалось, что военнослужащий, работавший по контракту специалистом-сапёром, повесился. Его тело обнаружил сослуживец в одной из комнат общежития. Известно, что в рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Прибыл из Актюбинской области. Парень не женат. Родных о трагедии оповестили.



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