Пострадавший при пожаре в бане в Актау скончался в больнице

Иллюстративное фото
В Мангистауской областной больнице скончался пострадавший мужчина 1979 года рождения. Он пострадал в пожаре, который произошёл в бане в 17 микрорайоне Актау.
После недельного нахождения в реанимации 20 декабря мужчина скончался.
Как отмечают врачи, у него диагностировали 95 процентов ожогов тела. Он находился в крайне тяжёлом состоянии и подключенным к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, 14 декабря стало известно, что при горении бани в 17 микрорайоне Актау пострадал один человек. Он с 90 процентами ожогами тела находится в крайне тяжёлом состоянии.
Михаил Одинцов
После недельного нахождения в реанимации 20 декабря мужчина скончался.
Как отмечают врачи, у него диагностировали 95 процентов ожогов тела. Он находился в крайне тяжёлом состоянии и подключенным к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, 14 декабря стало известно, что при горении бани в 17 микрорайоне Актау пострадал один человек. Он с 90 процентами ожогами тела находится в крайне тяжёлом состоянии.
Михаил Одинцов