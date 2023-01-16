Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Января
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.29 KZT
  • €1 = 501.21 KZT
  • 1 RUB = 6.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 1

Взрыв газового баллона на СТО в Актау: состояние двоих пострадавших остаётся тяжёлым

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии трёх пациентов, которые пострадали при пожаре на станции технического обслуживания (СТО).

Фото из архива
В медучреждении сообщили, что состояние двоих пострадавших всё ещё крайне тяжёлое. Они находятся в реанимации, подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание они пока не пришли.

- Третий пациент 1972 года рождения, получивший ожог лица и верхних конечностей, идёт на поправку, свободно передвигается, через неделю, возможно, состоится выписка, - сообщили в пресс-службе областной больницы.

Напомним, 12 января в пожаре, произошедшем на одной из станций технического обслуживания (СТО), погибла женщина.

Примерно в 18:20 пожар произошёл на СТО, взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. Во время тушения огня пожарные успели вынести на безопасное расстояние ещё 17 газовых баллонов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания ещё устанавливаются.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика