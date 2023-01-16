Взрыв газового баллона на СТО в Актау: состояние двоих пострадавших остаётся тяжёлым

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В медучреждении сообщили, что состояние двоих пострадавших всё ещё крайне тяжёлое. Они находятся в реанимации, подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание они пока не пришли.
- Третий пациент 1972 года рождения, получивший ожог лица и верхних конечностей, идёт на поправку, свободно передвигается, через неделю, возможно, состоится выписка, - сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, 12 января в пожаре, произошедшем на одной из станций технического обслуживания (СТО), погибла женщина.
Примерно в 18:20 пожар произошёл на СТО, взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. Во время тушения огня пожарные успели вынести на безопасное расстояние ещё 17 газовых баллонов.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания ещё устанавливаются.
- Третий пациент 1972 года рождения, получивший ожог лица и верхних конечностей, идёт на поправку, свободно передвигается, через неделю, возможно, состоится выписка, - сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, 12 января в пожаре, произошедшем на одной из станций технического обслуживания (СТО), погибла женщина.
Примерно в 18:20 пожар произошёл на СТО, взорвалось шесть бытовых газовых баллонов. Во время тушения огня пожарные успели вынести на безопасное расстояние ещё 17 газовых баллонов.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона сообщили, что по факту пожара начато досудебное расследование, причины возгорания ещё устанавливаются.
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