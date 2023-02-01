Развращение малолетней: приговор суда осуждённому в Актау оставили без изменений

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По словам Ажар Абдил, сегодня, 1 февраля 2023 года, Мангистауский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката осуждённого.
- В ходе судебного заседания апелляционная судебная коллегия пришла к выводу, что обжалуемый приговор законный и справедливый, в связи с чем оставила его в силе, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. С сегодняшнего дня приговор вступил в законную силу, - прокомментировала Ажар Абдил.
Напомним, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Ранее в фонде «НеМолчи.kz» сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении малолетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.
- В ходе судебного заседания апелляционная судебная коллегия пришла к выводу, что обжалуемый приговор законный и справедливый, в связи с чем оставила его в силе, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. С сегодняшнего дня приговор вступил в законную силу, - прокомментировала Ажар Абдил.
Напомним, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Ранее в фонде «НеМолчи.kz» сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении малолетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.
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