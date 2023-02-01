Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.87 KZT
  • €1 = 501.56 KZT
  • 1 RUB = 6.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:31

Просмотров: 1577

Развращение малолетней: приговор суда осуждённому в Актау оставили без изменений

Мангистауский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката осуждённого. Приговор оставили без изменений, сообщила Ажар Абдил, адвокат пострадавшей 5-летней девочки, которая была признана жертвой своего тренера по карате.

Иллюстративное фото
По словам Ажар Абдил, сегодня, 1 февраля 2023 года, Мангистауский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката осуждённого.

- В ходе судебного заседания апелляционная судебная коллегия пришла к выводу, что обжалуемый приговор законный и справедливый, в связи с чем оставила его в силе, а апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения. С сегодняшнего дня приговор вступил в законную силу, - прокомментировала Ажар Абдил.

Напомним, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Ранее в фонде «НеМолчи.kz» сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении малолетней девочки из Актау.

Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.

Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика