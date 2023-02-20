Потерял память: у вышедшего из комы мужчины в Актау нашелся брат

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz» в Актау
Как сообщили в волонтерском движении Lider.kz в Актау, у мужчины, который вышел из состояния комы и потерял память, нашёлся брат.
Ближе к выписке его родственник планирует приехать за ним из Узбекистана.
Напомним, мужчина попал в больницу в состоянии комы 10 января. Спустя время он вышел из нее. Мужчина ничего не помнит и не разговаривает.
Позже стало известно, что он является гражданином Узбекистана.
Ближе к выписке его родственник планирует приехать за ним из Узбекистана.
Напомним, мужчина попал в больницу в состоянии комы 10 января. Спустя время он вышел из нее. Мужчина ничего не помнит и не разговаривает.
Позже стало известно, что он является гражданином Узбекистана.
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