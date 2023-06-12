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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 124

Пожар на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау: помощник бурильщика получил травмы

В ДЧС Мангистау сообщили о том, что помощник бурильщика подрядной организации ТОО «Заман Энерго» пострадал в результате пожара на месторождении «Каратурун Южный».

Кадр видео
В пресс-службе ведомства сообщили, что сегодня, 12 июня, к ним поступила информация об одном пострадавшем во время пожара на месторождении «Каратурун Южный».

- При аварии на скважине получил травму верховой помощник бурильщика подрядной организации ТОО «Заман Энерго». Пострадавшему диагностировали закрытый перелом восьмого ребра слева без смещения, термический ожог левого предплечья І-ІІ степени. Он уже отпущен домой, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.

Пожар на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау всё ещё не ликвидирован.



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