Пожар на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау: помощник бурильщика получил травмы

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В пресс-службе ведомства сообщили, что сегодня, 12 июня, к ним поступила информация об одном пострадавшем во время пожара на месторождении «Каратурун Южный».
- При аварии на скважине получил травму верховой помощник бурильщика подрядной организации ТОО «Заман Энерго». Пострадавшему диагностировали закрытый перелом восьмого ребра слева без смещения, термический ожог левого предплечья І-ІІ степени. Он уже отпущен домой, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ДЧС региона.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.
Пожар на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау всё ещё не ликвидирован.
- При аварии на скважине получил травму верховой помощник бурильщика подрядной организации ТОО «Заман Энерго». Пострадавшему диагностировали закрытый перелом восьмого ребра слева без смещения, термический ожог левого предплечья І-ІІ степени. Он уже отпущен домой, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ДЧС региона.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.
Пожар на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау всё ещё не ликвидирован.
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