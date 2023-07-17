В Актау похоронили 21-летнюю спортсменку Валерию Шальнову

фото со страницы Валерии в социальных сетях
Прощание с Валерией Шальновой состоялось в морге, расположенном в 1 микрорайоне Актау. Сестра погибшей спортсменки сообщала в своем Телеграмм-канале, что прийти и проститься с Валерией могут все желающие.
- 02.07.2023 г. ушла из жизни наша девочка, Шальнова Валерия Николаевна на 21-м году жизни. Многократная призер. Двукратная чемпионка РК. Кандидат в мастера спорта. Она хотела быть тренером, училась в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Есенова, обучалась на факультете физкультуры и спорта, перешла на 3 курс. Все, кто учился с ней, занимался, знал ее лично или наблюдал со стороны также могут прийти на прощание, - сообщала сестра погибшей в социальной сети.
Пользователи выражают соболезнования семье девушки, отмечая, что Валерия была светлым и добрым человеком.
Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
В Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.
- 02.07.2023 г. ушла из жизни наша девочка, Шальнова Валерия Николаевна на 21-м году жизни. Многократная призер. Двукратная чемпионка РК. Кандидат в мастера спорта. Она хотела быть тренером, училась в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Есенова, обучалась на факультете физкультуры и спорта, перешла на 3 курс. Все, кто учился с ней, занимался, знал ее лично или наблюдал со стороны также могут прийти на прощание, - сообщала сестра погибшей в социальной сети.
Пользователи выражают соболезнования семье девушки, отмечая, что Валерия была светлым и добрым человеком.
Напомним, труп 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже полиция переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».
В итоге правоохранительные органы вновь переквалифицировали статью. Теперь расследование ведётся по статье 99 УК РК «Убийство».
В Институте судебной экспертизы Мангистауской области прокомментировали резонансное видеообращение сестры погибшей Каролины Шальновой. Ранее девушка заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов, которые могли бы обследовать тело и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии Шальновой.
В Актау прибыл эксперт из Актобе для проведения независимого расследования.
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