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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:57

Просмотров: 1664

Продолжается расследование в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз»: в чем подозревают двух бывших замов?

Расследование уголовных дел в отношении отдельных должностных лиц руководящего звена АО «ОзенМунайГаз» продолжается, сообщает пресс-служба департамента экономических расследований по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным ведомства, расследование уголовных дел ведется по статьям 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 365 (Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) УК РК.

- В частности, продолжается расследование в отношении заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаева Б., который злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно трудоустроил в АО «ОМГ» своих знакомых, которые при этом фактически не работали и необоснованно получали заработную плату, в результате организации причинен ущерб в особо крупном размере. Противоправные деяния Мамбетсапаева Б. и других лиц подтверждаются собранными по делу доказательствами: изъятой документацией, показаниями свидетелей и другими, - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время по уголовным делам, связанным с фиктивным трудоустройством, основные следственные мероприятия проведены, ожидается завершение судебной экспертизы, по результатам которой действиям подозреваемых будет дана окончательная правовая оценка.

- Кроме того, ведется расследование в отношении экс-заместителя генерального директора АО «ОМГ» Карамурзаева Е. по факту воспрепятствования занятию законной предпринимательской деятельностью и лоббирования интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - отметили в ДЭР региона.

В ведомстве отметили, что с санкции суда фигуранты уголовных дел взяты под стражу и помещены под домашний арест.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу заявило о задержании заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Бауржана Мамбетсапаева.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
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 OlegVak (Посетители) Вчера, 20:58
Таких не сажают. Отделаются выговором и штрафом. Далее будут продолжать трудовую деятельность на том же месте.
 
 

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