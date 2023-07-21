Продолжается расследование в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз»: в чем подозревают двух бывших замов?

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По данным ведомства, расследование уголовных дел ведется по статьям 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 365 (Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью) УК РК.
- В частности, продолжается расследование в отношении заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаева Б., который злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно трудоустроил в АО «ОМГ» своих знакомых, которые при этом фактически не работали и необоснованно получали заработную плату, в результате организации причинен ущерб в особо крупном размере. Противоправные деяния Мамбетсапаева Б. и других лиц подтверждаются собранными по делу доказательствами: изъятой документацией, показаниями свидетелей и другими, - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время по уголовным делам, связанным с фиктивным трудоустройством, основные следственные мероприятия проведены, ожидается завершение судебной экспертизы, по результатам которой действиям подозреваемых будет дана окончательная правовая оценка.
- Кроме того, ведется расследование в отношении экс-заместителя генерального директора АО «ОМГ» Карамурзаева Е. по факту воспрепятствования занятию законной предпринимательской деятельностью и лоббирования интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - отметили в ДЭР региона.
В ведомстве отметили, что с санкции суда фигуранты уголовных дел взяты под стражу и помещены под домашний арест.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу заявило о задержании заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Бауржана Мамбетсапаева.
- В частности, продолжается расследование в отношении заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаева Б., который злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно трудоустроил в АО «ОМГ» своих знакомых, которые при этом фактически не работали и необоснованно получали заработную плату, в результате организации причинен ущерб в особо крупном размере. Противоправные деяния Мамбетсапаева Б. и других лиц подтверждаются собранными по делу доказательствами: изъятой документацией, показаниями свидетелей и другими, - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время по уголовным делам, связанным с фиктивным трудоустройством, основные следственные мероприятия проведены, ожидается завершение судебной экспертизы, по результатам которой действиям подозреваемых будет дана окончательная правовая оценка.
- Кроме того, ведется расследование в отношении экс-заместителя генерального директора АО «ОМГ» Карамурзаева Е. по факту воспрепятствования занятию законной предпринимательской деятельностью и лоббирования интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - отметили в ДЭР региона.
В ведомстве отметили, что с санкции суда фигуранты уголовных дел взяты под стражу и помещены под домашний арест.
Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу заявило о задержании заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Бауржана Мамбетсапаева.