Украсть за 60 секунд: Парень с гантелей похитил телефоны почти на 2 миллиона тенге в Актау

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Инцидент произошёл в ночь на 23 июля в сервисном центре «Qazaq Service» в 12 микрорайоне. Сотрудники предоставили видеозапись с камер, где видно, как молодой человек с закрытым тканью лицом разбивает входную стеклянную дверь гантелей и сразу же принимается собирать с витрин телефоны. На дело у него ушла буквально одна минута.
Как считают сотрудники центра, преступник был подготовлен, обдумал всё заранее. Но, несмотря на это, он «работал» без перчаток и оставил свои отпечатки.
Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.
В сервисном центре сразу же сработала сигнализация, но мужчину задержать не удалось.
Хозяева центра обратились с заявлением в полицию и надеются, что правоохранители поймают преступника.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.
Как считают сотрудники центра, преступник был подготовлен, обдумал всё заранее. Но, несмотря на это, он «работал» без перчаток и оставил свои отпечатки.
Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.
В сервисном центре сразу же сработала сигнализация, но мужчину задержать не удалось.
Хозяева центра обратились с заявлением в полицию и надеются, что правоохранители поймают преступника.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.
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