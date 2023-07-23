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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:48

Просмотров: 277

Украсть за 60 секунд: Парень с гантелей похитил телефоны почти на 2 миллиона тенге в Актау

Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Кадр видео
Инцидент произошёл в ночь на 23 июля в сервисном центре «Qazaq Service» в 12 микрорайоне. Сотрудники предоставили видеозапись с камер, где видно, как молодой человек с закрытым тканью лицом разбивает входную стеклянную дверь гантелей и сразу же принимается собирать с витрин телефоны. На дело у него ушла буквально одна минута.

Как считают сотрудники центра, преступник был подготовлен, обдумал всё заранее. Но, несмотря на это, он «работал» без перчаток и оставил свои отпечатки.

Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона тенге.

В сервисном центре сразу же сработала сигнализация, но мужчину задержать не удалось.

Хозяева центра обратились с заявлением в полицию и надеются, что правоохранители поймают преступника.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.




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