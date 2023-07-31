Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 31 Июля
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.07 KZT
  • €1 = 492.1 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:31

Просмотров: 1036

Унесло в море на надувном матрасе: девушек могут привлечь к ответственности в Мангистау

Трех девушек, которых на надувном матрасе унесло в открытое море в Мангистауской области, могут наказать за распространение ложной информации. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает Tengritravel.kz.

Фото: instagram.com/mangystau_tjd
Сегодня, 31 июля во время брифинга в СЦК старший офицер комитета гражданской обороны МЧС Ерасыл Сайпаш сообщил, что на данный момент полиция рассматривает дело в отношении спасенных девушек.

- За распространение ложных сведений, что якобы спасли не вовремя и так далее, сотрудниками полиции рассматривается дело. Если будет доказана их вина, то они будут привлечены к административной ответственности, - заявил он.

Напомним, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, будут ли наказаны спасенные в Каспии девушки.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Белое ☀️
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Шевченко 81
  • babushka
  • Neo_250
 Андpей (Посетители) Сегодня, 20:48
Хотели шумихи, ну вот и получили.
 
-1
  • Белое ☀️
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • babe
  • Андpей
  • Шевченко 81
  • babushka
  • Neo_250
 Карусель (Посетители) Сегодня, 19:36
Надо не только за это привлечь,еще надо привлечь за дебоширство на территории МорПорта,а так же возложить (хотя бы частично) затраты на их спасение.Им сделали добро,спасли жизни,а они дергаются еще,вместо того,чтобы благодарить и радоваться.Наверное,когда в море были,совсем иначе себя вели,а встав на твердую землю,решили себя пропиарить
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика