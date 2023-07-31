Унесло в море на надувном матрасе: девушек могут привлечь к ответственности в Мангистау

Фото: instagram.com/mangystau_tjd
Сегодня, 31 июля во время брифинга в СЦК старший офицер комитета гражданской обороны МЧС Ерасыл Сайпаш сообщил, что на данный момент полиция рассматривает дело в отношении спасенных девушек.
- За распространение ложных сведений, что якобы спасли не вовремя и так далее, сотрудниками полиции рассматривается дело. Если будет доказана их вина, то они будут привлечены к административной ответственности, - заявил он.
Напомним, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, будут ли наказаны спасенные в Каспии девушки.
- За распространение ложных сведений, что якобы спасли не вовремя и так далее, сотрудниками полиции рассматривается дело. Если будет доказана их вина, то они будут привлечены к административной ответственности, - заявил он.
Напомним, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, будут ли наказаны спасенные в Каспии девушки.