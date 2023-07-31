Унесло в море на надувном матрасе: брат спасенных девушек на Каспии понес наказание

Кадр из видео Qumash - слева, фото ДЧС Мангистау - справа
Журналист издания Tengrinews.kz поинтересовался у сотрудников МЧС РК - Какие меры будут назначаться в отношении девушек, которые уплыли на матрасе в море в Мангистауской области? Должны ли в данных случаях люди понести наказание, штрафные санкции?
Старший офицер комитета гражданской обороны МЧС Ерасыл Сайпаш в ответе пояснил, что по инциденту в Мангистауской области уже приняты штрафные меры.
- Уже брат девочек привлечен по статье 412 к административной ответственности за оставление детей без присмотра, - сообщил Ерасыл Сайпаш.
Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключили вертолёт.
Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матрасе.
Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».
Позже о происшествии, во время которого троих девушек унесло в море, рассказала одна из спасённых. По её словам, их спас не спасательный отряд, а сотрудники частной компании, которые находились в тот момент на работе. Свое откровение девушка разместила на своей странице в Instagram.
Лодки и бинокли есть: в ДЧС Мангистау опровергли слова одной из спасенных на Каспии девушек.
Старший офицер комитета гражданской обороны МЧС Ерасыл Сайпаш в ответе пояснил, что по инциденту в Мангистауской области уже приняты штрафные меры.
- Уже брат девочек привлечен по статье 412 к административной ответственности за оставление детей без присмотра, - сообщил Ерасыл Сайпаш.
Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключили вертолёт.
Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матрасе.
Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».
Позже о происшествии, во время которого троих девушек унесло в море, рассказала одна из спасённых. По её словам, их спас не спасательный отряд, а сотрудники частной компании, которые находились в тот момент на работе. Свое откровение девушка разместила на своей странице в Instagram.
Лодки и бинокли есть: в ДЧС Мангистау опровергли слова одной из спасенных на Каспии девушек.