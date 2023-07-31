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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 2629

Унесло в море на надувном матрасе: брат спасенных девушек на Каспии понес наказание

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, будут ли наказаны спасенные в Каспии девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео Qumash - слева, фото ДЧС Мангистау - справа
Журналист издания Tengrinews.kz поинтересовался у сотрудников МЧС РК - Какие меры будут назначаться в отношении девушек, которые уплыли на матрасе в море в Мангистауской области? Должны ли в данных случаях люди понести наказание, штрафные санкции?

Старший офицер комитета гражданской обороны МЧС Ерасыл Сайпаш в ответе пояснил, что по инциденту в Мангистауской области уже приняты штрафные меры.

- Уже брат девочек привлечен по статье 412 к административной ответственности за оставление детей без присмотра, - сообщил Ерасыл Сайпаш.

Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло на матрасе в море. К поискам подключили вертолёт.

Позже стало известно, что члены экипажа судна «Сункар» ТОО «Казмортрансфлот» спасли трёх девушек, которых унесло в море на надувном матрасе.

Подробности спасательной операции озвучили в ТОО «Казмортрансфлот».

Позже о происшествии, во время которого троих девушек унесло в море, рассказала одна из спасённых. По её словам, их спас не спасательный отряд, а сотрудники частной компании, которые находились в тот момент на работе. Свое откровение девушка разместила на своей странице в Instagram.

Лодки и бинокли есть: в ДЧС Мангистау опровергли слова одной из спасенных на Каспии девушек.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
  • alixah
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:54
Брата за что ? Брат став совершеннолетним юридический не коем образом отношение к своим близким не имеет. Полную ответственность за несовершеннолетних а так де административную ответственность несут только родители или опекуны назначенные судом. Брат мог бы понести ответственность если хотя бы имел доверенность или письменное согласие от родителей на сопровождение несовершеннолетних!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Шевченко 81
 тишка (Посетители) Сегодня, 18:29
сказали бы спасибо за спасение, было бы лучше
 
 

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