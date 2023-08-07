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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 431

Репатриацию тела погибшего в Турции адвоката из Актау покрыла страховка

Айбек Смадияров, директор департамента коммуникаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан в ходе брифинга рассказал, как обстоят дела с попавшими в аварию в Турции казахстанцами. По его словам, страховая компания оплатила перевозку тел погибших граждан на родину и покрыла расходы на лечение попавших в дорожно-транспортное происшествие.

Фото с сайта NTV.com
В медицинских учреждениях Алании, как рассказал Айбек Смадияров, получают необходимое лечение четверо граждан Казахстана. Еще двое погибли из-за травм, несовместимых с жизнью.

- У кого-то был болевой шок, очень серьезные травмы. Все медицинские услуги и расходы по репатриации тел были покрыты за счет страховой компании. Данные туристы очень ответственно отнеслись к своему отдыху и оформили страховые полисы. На что некоторые наши граждане относятся скептически, как-то несерьезно, - отметил представитель МИД.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, в Турции погиб казахстанский турист, который был госпитализирован и перенес операцию после ДТП в Алании. Погибшим оказался 49-летний житель Мангистау, адвокат коллегии адвокатов Мангистауской области Кенже Мұнайтпасұлы.

В министерстве иностранных дел сообщили о том, что тело ранее погибшего в Турции нашего соотечественника доставили в Казахстан. Также стало известно о смерти еще одной гражданки нашей страны.



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